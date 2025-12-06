السبت 06 ديسمبر 2025
نتائج حملة مرورية على الطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها قوات الادارة العامة للمرور استهدفت ضبط المخالفين بالطريق الصحراوية خلال 24 ساعة، عن ضبط 1103 مخالفات تجاوز سرعات و102 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 57 دراجة نارية مخالفة، 87 مخالفة موقف عشوائى، 117 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفي سياق متصل انتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.


وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

