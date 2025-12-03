الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

معتزة عبد الصبور: خالد النبوي الابن البار لكل من سبقوه

معتزة عبد الصبور،
معتزة عبد الصبور، فيتو
18 حجم الخط

كتبت الفنانة معتزة عبد الصبور منشور عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” تشكر من خلالها الفنان خالد النبوي على إهدائها كتابات الأديب خيري شلبي عن والدها الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، واصفة إياه بالثروة القومية والابن البار لفناني مصر العظماء.

فأوضحت معتزة عبد الصبور في منشورها: “الفنان البديع والإنسان الرائع خالد النبوى أرسل لى النهاردة ما كتبه الأديب المصرى الكبير خيرى شلبى عن صلاح عبد الصبور، من أجمل وأرقى وأدق ما كتبه أديب عن شاعر، ووصفه الشاعرى والشعرى المحمل بالمعانى العميقة جدا والصادقة جدا لوجه صلاح عبد الصبور، قبل أن يتطرق لشعره ومشواره، هو لوحده لوحة فنية بديعة مستحقة لكثير من التأمل والدراسة الأدبية.”، مضيفة: “أديب يتأمل شاعرا ومن خلاله يتأمل بلد وناسها وتاريخها وواقعها وحزنها".

وتابعت الممثلة في منشورها: “مفيش اى كلام شكر يكفى الفنان المصرى الحقيقى جدا خالد النبوى، ثروتنا القومية الحالية، على الباب اللى فتحهولى النهاردة فى تأمل خيرى لصلاح فى الوقت ده تحديدا”

وحرصت معتزة عبد الصبور على شكر خالد النبوي  في منشورها، فقالت: “ميرسى يا رب على وجود خالد النبوى فى حياتنا فى الوقت ده، الابن البار لكل من سبقوه من فناني مصر العظماء المحملين بالقيمة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة معتزة عبد الصبور معتزة عبد الصبور الفنان خالد النبوي خالد النبوى خيري شلبي الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور

مواد متعلقة

معتزة عبد الصبور: عايشة في رعب وهترمي في الشارع مع كتب والدي

الأكثر قراءة

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

غرق وسط الحكام والمنقذين، القصة الكاملة لوفاة يوسف محمد في بطولة الجمهورية للسباحة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

محافظ أسوان يتابع جهود التعامل مع انهيار عقار سكني ببركة الدماس (صور)

لاعب الزمالك السابق يحسم الجدل بشأن مفاوضات الأهلي لضمه

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: حسن العشرة أساس استقرار الأسرة والمجتمع

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads