معتزة عبد الصبور: خالد النبوي الابن البار لكل من سبقوه

كتبت الفنانة معتزة عبد الصبور منشور عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” تشكر من خلالها الفنان خالد النبوي على إهدائها كتابات الأديب خيري شلبي عن والدها الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، واصفة إياه بالثروة القومية والابن البار لفناني مصر العظماء.

فأوضحت معتزة عبد الصبور في منشورها: “الفنان البديع والإنسان الرائع خالد النبوى أرسل لى النهاردة ما كتبه الأديب المصرى الكبير خيرى شلبى عن صلاح عبد الصبور، من أجمل وأرقى وأدق ما كتبه أديب عن شاعر، ووصفه الشاعرى والشعرى المحمل بالمعانى العميقة جدا والصادقة جدا لوجه صلاح عبد الصبور، قبل أن يتطرق لشعره ومشواره، هو لوحده لوحة فنية بديعة مستحقة لكثير من التأمل والدراسة الأدبية.”، مضيفة: “أديب يتأمل شاعرا ومن خلاله يتأمل بلد وناسها وتاريخها وواقعها وحزنها".

وتابعت الممثلة في منشورها: “مفيش اى كلام شكر يكفى الفنان المصرى الحقيقى جدا خالد النبوى، ثروتنا القومية الحالية، على الباب اللى فتحهولى النهاردة فى تأمل خيرى لصلاح فى الوقت ده تحديدا”

وحرصت معتزة عبد الصبور على شكر خالد النبوي في منشورها، فقالت: “ميرسى يا رب على وجود خالد النبوى فى حياتنا فى الوقت ده، الابن البار لكل من سبقوه من فناني مصر العظماء المحملين بالقيمة”.

