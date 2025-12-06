يصل إلى 2703 جنيهات، ارتفاع يضرب جميع أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

18 حجم الخط

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم السبت ارتفاعًا واضحًا، وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 23666 جنيهًا للطن.

التغيير: ارتفاع 700 جنيه.

النطاق السعري: من 23000 إلى 24000 جنيه للطن.



نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 13850 جنيهًا للطن.

التغيير: ارتفاع 2703 جنيهات.

النطاق السعري: من 4700 إلى 23000 جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 20500 جنيه للطن.

التغيير: ارتفاع 1412 جنيها.

النطاق السعري: من 18000 إلى 23000 جنيه للطن.



ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 25333 جنيهًا للطن.

التغيير: ارتفاع 757 جنيهًا.

النطاق السعري: من 24000 إلى 26000 جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 13900 جنيه للطن.

التغيير: ارتفاع 2640 جنيهًا.

النطاق السعري: من 4800 إلى 23000 جنيه للطن.

