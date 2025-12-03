الأربعاء 03 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

وزير الثقافة يكرم المخرج خالد جلال بالمسرح القومي

وزير الثقافة يكرم
وزير الثقافة يكرم المخرج خالد جلال
كرم منذ قليل، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، المخرج خالد جلال عضو مجلس الشيوخ، والرئيس السابق لقطاع المسرح بوزارة الثقافة، وذلك خلال الاحتفالية التي يقيمها قطاع المسرح على خشبة المسرح القومي بالعتبة. 

حفل تكريم المخرج خالد جلال 

وبدأ الحفل فيلم تسجيلي يوثّق أبرز محطات مشواره الفني والإداري، وشارك فيه وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني.

والفيلم من إخراج الفنان عادل حسان مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وتأتي هذه الاحتفالية تقديرًا لمسيرة استثنائية من العطاء الفني والثقافي، قدّم خلالها المخرج خالد جلال إسهامات بارزة في إثراء الحركة المسرحية والفنية في مصر؛ سواء من خلال أعماله الإبداعية التي شكّلت وجدان أجيال، أو عبر أدواره القيادية في مؤسسات وزارة الثقافة، حيث عُرف برؤيته المتفردة وقدرته على اكتشاف المواهب وصناعة النجوم.

حفل تكريم المخرج خالد جلال المخرج خالد جلال وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزارة الثقافة

