الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

معتزة عبد الصبور: عايشة في رعب وهترمي في الشارع مع كتب والدي

معتزة عبد الصبور،
معتزة عبد الصبور، فيتو

تعيش الفنانة معتزة عبد الصبور، ابنة الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور، حالة سيئة بعد إبلاغها بأنها ستُطرد من منزلها خلال سبع سنوات.

وكتبت الفنانة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”: “من كام يوم لأنى كنت فى حالة عمرى ما شفت نفسى فيها جراء إبلاغي من أحد ورثة العمارة أنى هطرد من بيتى، بيت صلاح عبد الصبور كمان سبع سنوات”.

وأضافت: “هترمي في الشارع أنا ومكتبة والدي وعيشتى وعيشته”.

ووصفت نجلة الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور حالتها بأنها تشبه "فيلم رعب"، حيث ستجد نفسها في الشارع مع مكتبة والدها وذكرياتها وحياتها.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها، لم تبخل الفنانة بالتزامها تجاه مكتبة الإسكندرية، ورفضت فكرة الاعتذار عن الورشة الفنية التي كان من المقرر أن تقدمها هناك.

استحضرت عبد الصبور نصيحتها لطلابها، "لو مش قادر تمشي ازحف. بس تقدم"، مُؤكدةً أن "شرف الكلمة" أقوى من أي عقد، وأنها تربت على هذا المبدأ.

وشاركت الفنانة على صفحتها الشخصية قصة هذه المحنة، حيث أكدت أن بعض متابعيها كانوا على دراية تامة بالظروف الغريبة التي تمر بها، وأنها تعاني من صدمة نفسية حقيقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة معتزة عبد الصبور صلاح عبد الصبور موقع التواصل الإجتماعى معتزة عبد الصبور الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور

الأكثر قراءة

الضابط "شهبور" ينهي أسطورة "بلطجي كعبيش" في مواجهة الأسلحة البيضاء والبدلة الميري

بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في انفجار خط غاز بالإسماعيلية

بعد توقف المفاوضات مع علي ماهر، من هو المدرب الأقرب لخلافة ريبيرو في الأهلي؟

توقف مفاجئ في مفاوضات الأهلي مع علي ماهر، تفاصيل

وفاة حفيدة محمد علي باشا، قصة رحيل جيدة هانم ابنة أسطورة القصر والصحراء في صمت

بالأرقام، فاتورة ريبيرو ومعاونيه في الأهلي بعد توجيه الشكر لهم

الأهلي يعلن رسميا توجيه الشكر لخوسيه ريبيرو وجهازه المعاون

مفاجأة في وسط الملعب، تشكيل الزمالك ضد وادي دجلة بالدوري

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الصلاة بالمكياج؟ أمين الفتوى يجيب

من قصص القرآن الكريم، يونس بن متى مع أهل نينوى

أمين الفتوى: المطلقة تكون فى بيت الزوجية طوال فترة العدة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads