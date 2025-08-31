معتزة عبد الصبور: عايشة في رعب وهترمي في الشارع مع كتب والدي

تعيش الفنانة معتزة عبد الصبور، ابنة الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور، حالة سيئة بعد إبلاغها بأنها ستُطرد من منزلها خلال سبع سنوات.

وكتبت الفنانة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”: “من كام يوم لأنى كنت فى حالة عمرى ما شفت نفسى فيها جراء إبلاغي من أحد ورثة العمارة أنى هطرد من بيتى، بيت صلاح عبد الصبور كمان سبع سنوات”.

وأضافت: “هترمي في الشارع أنا ومكتبة والدي وعيشتى وعيشته”.

ووصفت نجلة الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور حالتها بأنها تشبه "فيلم رعب"، حيث ستجد نفسها في الشارع مع مكتبة والدها وذكرياتها وحياتها.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها، لم تبخل الفنانة بالتزامها تجاه مكتبة الإسكندرية، ورفضت فكرة الاعتذار عن الورشة الفنية التي كان من المقرر أن تقدمها هناك.

استحضرت عبد الصبور نصيحتها لطلابها، "لو مش قادر تمشي ازحف. بس تقدم"، مُؤكدةً أن "شرف الكلمة" أقوى من أي عقد، وأنها تربت على هذا المبدأ.

وشاركت الفنانة على صفحتها الشخصية قصة هذه المحنة، حيث أكدت أن بعض متابعيها كانوا على دراية تامة بالظروف الغريبة التي تمر بها، وأنها تعاني من صدمة نفسية حقيقية.

