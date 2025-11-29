ياسمين عبد العزيز ضيفة منى الشاذلي قريبا

18 حجم الخط

شوقت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها للقاء جديد مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم”.

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلقت: قريبا مع منى الشاذلي.

ومؤخرا بدأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان كريم فهمي تصوير أول مشاهدهما في مسلسل “وننسي اللى كان”، واحتفل صناع العمل بتقطيع التورتة.



ويشارك الفنان خالد سرحان ضمن أحداث مسلسل “وننسى اللي كان” الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويلعب خلال أحداث العمل دور صديقها، ولكنه يتورط معها في إحدى القضايا.

وقرر القائمون على مسلسل “وننسى اللي كان” الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، عرض العمل خلال السباق الرمضاني 2026، في 30 حلقة.

وروجت الفنانة ياسمين عبد العزيز لمسلسلها الجديد المقرر طرحه بالموسم الرمضاني المقبل 2026.

مسلسل وننسى اللي كان

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة من سكريبت مسلسلها “ وننسى اللي كان”، وأرفقتها بتعليق: “بإذن الله على قنوات Mbc إن شاء الله”.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وبتوقيع المخرج محمد الجبيري.

أعمال رمضانية ونجاحات درامية

وكانت ياسمين شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «وتقابل حبيب» من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد خبيري، وشاركها البطولة عدد من النجوم بينهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، وصلاح عبد الله، حيث دارت أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.