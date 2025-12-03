تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026

18 حجم الخط

أعلنت إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة الإسكندرية فتح باب التقديم للمشاركة في الدورة التاسعة عشرة من معرض أجندة 2026، والذي ينطلق هذا العام تحت شعار "متر × متر.. مساحة حرة للإبداع".

شروط المشاركة بمعرض أجندة 2026

ووجهت إدارة المعارض الدعوة للفنانين للمشاركة في مختلف مجالات الفنون البصرية، والتي تشمل: التصوير، الرسم، النحت، الحفر، الكولاج، التصوير الفوتوغرافي، الخزف، والفن الرقمي.

واشترطت مكتبة الإسكندرية أن تكون الأعمال المقدمة قد سبق عرضها في أي معرض سابق داخل مكتبة الإسكندرية.

وفيما يخص الأبعاد والمقاسات، حددت الإدارة المعايير التالية:

يجب ألا تتجاوز مساحة الأعمال ثنائية الأبعاد متر واحد في الطول ومتر واحد في العرض (شاملة الإطار)، سواء كان العمل قطعة واحدة أو مقسم حسب رؤية الفنان.

اما الأعمال ثلاثية الأبعاد فيجب ألا تتجاوز أبعاد العمل متر واحد في الطول والعرض والارتفاع شاملة القاعدة، سواء كان قطعة واحدة أو مقسم

آلية ومواعيد التسجيل في معرض أجندة 2026

أوضحت المكتبة أن التقديم يتم حصري عبر التسجيل الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي، وذلك في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026 حي تمام الساعة 12 ظهرًا، من خلال رابط التسجيل من (هنا)

ولضمان قبول طلب المشاركة وصلاحية الصور للمطبوعات، وضعت الإدارة شروط تقنية دقيقة للملفات المرفقة بالاستمارة الإلكترونية:

أن تكون الصور عالية الدقة وألا تقل عن (300 DPI).

ألا يقل حجم الملف للصورة الشخصية عن 1 ميجابايت.

ألا يقل حجم ملف صورة العمل الفني عن 2 ميجابايت.

تصوير الأعمال ثنائية الأبعاد بوضوح مع البرواز (إن وجد).

تصوير الأعمال ثلاثية الأبعاد من جميع الجهات على خلفية سادة.

يجب أن يكون العمل الفني منتهيًا ومنفذًا بالكامل عند إرفاق صورته بالاستمارة.

إجراءات التحكيم وتسليم الأعمال المقدمة

تخضع جميع الأعمال المتقدمة للتقييم من قبل لجنة فنية مختصة بمكتبة الإسكندرية، والتي تقرر ما يتناسب مع الفكرة العامة للعرض، ويعد قرارها نهائيًّا، وسيتم إخطار الفنانين المقبولين فقط للمشاركة.

يلتزم الفنانون الذين وقع عليهم الاختيار بتسليم أعمالهم الفنية إلى وحدة المعارض بمكتبة الإسكندرية في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026، قبل الساعة 12 ظهرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.