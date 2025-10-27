يعرض قريبا، كل ما تريد معرفته عن مسلسل سنجل ماذر فاذر

بعد إعلان قناة MBC مصر عن استعدادها لعرض المسلسل الجديد “سنجل ماذر فاذر” قريبًا على شاشتها، مع عرضه أيضًا عبر منصة Shahid VIP ازداد شوق الجمهور لمعرفة كل تفاصيل هذا المسلسل الجديد.

ولقد طرحت القناة أيضا البوستر الرسمي للعمل الذي يجمع بين النجمين ريهام عبد الغفور وشريف سلامة في ثنائي جديد يعودان من خلاله إلى الدراما الاجتماعية الرومانسية.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل سنجل ماذر فاذر

وينتمي مسلسل “سنجل ماذر فاذر” إلى نوعية الأعمال الدرامية الإنسانية ذات الطابع الرومانسي الكوميدي، وتتشابك خلاله قصص الحب والطموح والخذلان، حيث تتقاطع حكايات مجموعة من الشخصيات التي تبحث عن فرصة ثانية للحب والحياة، بينما تلاحقهم أخطاء الماضي وتحديات الواقع.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، كل من: هنادي مهنا، محمد الكيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، أحمد رضوان، وعدد آخر من النجوم، والعمل من قصة وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح.

خط الأحداث الرئيسي، يبدأ بتقاطع طريق شريف سلامة (الذي يؤدي دور مؤلف) مع ريهام عبد الغفور (منظمة حفلات) خلال أحد الأعراس، لتنشأ بينهما علاقة تحمل الكثير من المواقف الرومانسية والمفارقات الكوميدية.

وتجسد هنادي مهنا خلال أحداث المسلسل شخصية شقيقة شريف سلامة، وتدخل في خلافات زوجية حادة مع زوجها الذي يجسده محمد الكيلاني، تصل إلى أروقة المحاكم في محاولة للانفصال عنه.

