عمرو مصطفى احتفى بحصول "خطفوني" على جائزة الأفضل، هذه أسباب نجاحها الكبير

احتفى الفنان والملحن عمرو مصطفى بحصول أغنية “خطفوني” على جائزة أفضل أغنية، وذلك في حفل جوائز الميما.

عبر عمرو مصطفى عن سعادته الكبيرة بهذا النجاح، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “الحمد والشكر لله؛ جائزة أحسن أغنية (خطفوني) جائزة أحسن ملحن (خطفوني).. شكرا اخويا الغالي عمرو دياب.. شكرا اخويا الغالي تامر حسين.. شكرا اسامة الهندي وعادل حقي.. شكر كبير للجمهور العظيم.. وأخيرًا شكرا لأسرتي العظيمهة”.

وبهذا التتويج الجديد، يؤكد عمرو مصطفى مجددًا مكانته كأحد أبرز صناع الموسيقى في الوطن العربي.

لماذا نجحت “خطفوني”؟

لم تكن الجوائز التي حظت بها “خطفوني" مجرد تتويج لأغنية ناجحة، بل نتيجة مجموعة من العناصر التي اجتمعت لتصنع حالة فنية استثنائية، أبرزها عودة التعاون بين عمرو مصطفى وعمرو دياب بعد فترة طويلة من التوقف، وهو ما أشعل حماس الجمهور وأعاد إلى الأذهان أنجح الأعمال بينهما على مدار سنوات.

كما أن مشاركة جنا عمرو دياب و"الرابر" بدر أضافت روحا شبابية للأغنية وساعدت في الوصول إلى جيل جديد من المستمعين، فضلًا عن أن اسم الأغنية الجذاب وسهل التذكر جعلها تنتشر بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى أن الكيمياء الفنية القوية بين عناصر العمل المختلفة سواء على مستوى الغناء الذي قدمه عمرو دياب وعلى مستوى الكلمات بالنسبة إلى الشاعر تامر حسين واللحن الذي قدمه عمرو مصطفى بالإضافة إلى التوزيع وباقي العناصر الفنية الأخرى حيث جاءت جميعها متكاملة فظهر العمل بهذه الصورة المكتملة وحقق معادلة الصدى الجماهيري والتميز الفني في آن واحد.

