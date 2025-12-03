الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بالسرطان

حلمي عبد الباقي،
حلمي عبد الباقي، فيتو
18 حجم الخط

نشر الفنان حلمي عبد الباقي فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، يوضح من خلالها ملابسات بعض ما تم تداوله مؤخرًا وخلاله عرض فيديو للفنان ناصر صقر.

وأعرب عبد الباقي عن تردده لنشر هذا الفيديو، فقال: “ترددت كثيرا في عمل هذا الفيديو لكن بعد ما حدث في البث الاخير لنقابة المهن الموسيقية، صممت أني اعمل الفيديو ده لاستبيان الحقيقية وليس دفاعًا عن نفسي”

وأظهر الفنان حلمي فيديو للفنان ناصر صقر بتاريخ 9 أبريل 2023، والذي كشف من خلاله إصابة الفنان بالسرطان، حيث كان يطلب المساعدة من نقابة المهن الموسيقية، والنقابة لم تتهاون لحظة عن مساعدته ولكنه توقف بعد فترة عن اخذ العلاج وتدهور حالته الصحية حاليًا.

وخلال الفيديو تحدث الفنان ناصر صقر عن معاناته مع المرض، كما وجه الشكر للنقيب مصطفى كامل، وجميع أعضاء النقابة على مساعدتهم له.

وقال عبد الباقي: “كان بيشكر النقابة كلها وحالته تحسنت، لكن دلوقتي الحالة تدهورت ادخلوا شوفوا الفيديو الجديد على صفحته وشوفوا بيقول إيه.”

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان حلمي عبد الباقي لفنان ناصر صقر نقابة المهن الموسيقية

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تعادل برايتون وأستون فيلا 2/2 في الشوط الأول

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية بالشوط الأول

أستون فيلا يقلب الطاولة على برايتون ويخطف فوزًا مثيرًا 4-3 بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد يتقدم بهدفين أمام تشيلسي في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وسندرلاند في الشوط الأول

بعد غرق يوسف محمد، 6 نصائح تحمى السباحين من الإغماء أثناء التمرين

مصدر يكشف موعد عودة المياه بعد كسر مفاجئ في خط رئيسي أمام مستشفى أم المصريين

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على بلباو بثنائية في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدينار الأردني يسجل 67.31 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية موت الأخ في المنام وعلاقتها بقدوم الرزق

حكم الطهارة بالماء المتغير بالصدأ الموجود في الأنابيب الموصلة للمياه

بعد وفاة يوسف سباح نادي الزهور، الإفتاء توضح مدى اعتبار الغريق من الشهداء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads