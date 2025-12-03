حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بالسرطان

18 حجم الخط

نشر الفنان حلمي عبد الباقي فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، يوضح من خلالها ملابسات بعض ما تم تداوله مؤخرًا وخلاله عرض فيديو للفنان ناصر صقر.

وأعرب عبد الباقي عن تردده لنشر هذا الفيديو، فقال: “ترددت كثيرا في عمل هذا الفيديو لكن بعد ما حدث في البث الاخير لنقابة المهن الموسيقية، صممت أني اعمل الفيديو ده لاستبيان الحقيقية وليس دفاعًا عن نفسي”

وأظهر الفنان حلمي فيديو للفنان ناصر صقر بتاريخ 9 أبريل 2023، والذي كشف من خلاله إصابة الفنان بالسرطان، حيث كان يطلب المساعدة من نقابة المهن الموسيقية، والنقابة لم تتهاون لحظة عن مساعدته ولكنه توقف بعد فترة عن اخذ العلاج وتدهور حالته الصحية حاليًا.

وخلال الفيديو تحدث الفنان ناصر صقر عن معاناته مع المرض، كما وجه الشكر للنقيب مصطفى كامل، وجميع أعضاء النقابة على مساعدتهم له.

وقال عبد الباقي: “كان بيشكر النقابة كلها وحالته تحسنت، لكن دلوقتي الحالة تدهورت ادخلوا شوفوا الفيديو الجديد على صفحته وشوفوا بيقول إيه.”

