طارق الشناوي: عدد كبير من الفنانين يجب أن يختفوا عن المشهد

أكد طارق الشناوي الناقد الفني أن الأعمال الفنية التي تم عرضها لمواجهة قضايا المجتمع بطريقة مباشرة فشلت.



وقال الناقد الفني خلال البرومو الذي عرضته فضائية "النهار"، لبرنامج "خلاصة الكلام"، تقديم الإعلامية أميرة بدر = على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "إن عددا كبيرا من الفنانين يجب أن يختفوا عن المشهد الفني في السباق الرمضاني".



وأضاف: " سيدة الغناء العربي أم كلثوم لم تقدم أغنية فيها إسفاف، والناس مقتنعة تمام أن أم كلثوم تساوي صابرين"، مؤكدا: "ربنا أعطى الفنانة أنغام نجومية وموهبة صوتية كبيرة، لإسعاد الجمهور".



البرنامج يذاع على فضائية "النهار"، من تقديم الإعلامية أميرة بدر يومي الخميس والجمعة فى الساعة الثانية عشر صباحا.

