الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طارق الشناوي: عدد كبير من الفنانين يجب أن يختفوا عن المشهد

طارق الشناوي، فيتو
طارق الشناوي، فيتو
18 حجم الخط

أكد طارق الشناوي الناقد الفني أن الأعمال الفنية التي تم عرضها لمواجهة قضايا المجتمع بطريقة مباشرة فشلت.


وقال الناقد الفني خلال البرومو الذي عرضته فضائية "النهار"، لبرنامج "خلاصة الكلام"، تقديم الإعلامية أميرة بدر = على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "إن عددا كبيرا من الفنانين يجب أن يختفوا عن المشهد الفني في السباق الرمضاني".


وأضاف: " سيدة الغناء العربي أم كلثوم لم تقدم أغنية فيها إسفاف، والناس مقتنعة تمام أن أم كلثوم تساوي صابرين"، مؤكدا: "ربنا أعطى الفنانة أنغام نجومية وموهبة صوتية كبيرة، لإسعاد الجمهور".


البرنامج يذاع على فضائية "النهار"، من تقديم الإعلامية أميرة بدر يومي الخميس والجمعة فى الساعة الثانية عشر صباحا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طارق الشناوي النهار خلاصة الكلام الإعلامية أميرة بدر سيدة الغناء العربي ام كلثوم

مواد متعلقة

طارق الشناوي: "عمرو دياب سيتراجع في اللحظات الأخيرة عن مسلسله الفني"

طارق الشناوي حول الهجوم علي مني زكي بسبب "الست": "الناس صدقت صابرين قبلها"

طارق الشناوي لـ"فيتو": قرار عرض الملحد بالسينمات انتصار لحرية الفن

أزمة داخل نقابة المهن الموسيقية.. شطب مطربين وتحقيقات مع نجوم كبار.. منع القُّصر من الغناء بعد منتصف الليل.. استدعاء راغب علامة.. ومواجهة شرسة مع طارق الشناوي

الأكثر قراءة

إصابة كريم فؤاد في مران منتخب مصر قبل مواجهة الإمارات بكأس العرب

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

منتخب العراق يتخطى البحرين بثنائية في كأس العرب 2025

مقتل القيادي المصري بجماعة الإخوان المسلمين عبد الرحمن الشوادفي برصاص مسلح مجهول في الفلبين

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

بعد سباح الزهور، 5 مشاهد تكشف المستور في حوادث وفاة الرياضيين

غرفة عمليات حزب المؤتمر تواصل متابعة انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة

كأس العرب، العراق يتقدم على البحرين بثنائية في الشوط الأول

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: حسن العشرة أساس استقرار الأسرة والمجتمع

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads