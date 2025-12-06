السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هي دي الاستعدادات، فرنسا تواجه البرازيل وكولومبيا وديا قبل كأس العالم 2026

منتخب فرنسا، فيتو
منتخب فرنسا، فيتو
18 حجم الخط

كأس العالم 2026، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مساء الجمعة رسميًّا خوض المنتخب الأول مواجهة ودية ضد المنتخب البرازيلي في فترة التوقف الدولي لشهر مارس المقبل.

 

قرعة نهائيات كأس العالم 2026

ومباشرة عقب حفل قرعة نهائيات كأس العالم 2026، التي تم سحبها الجمعة في واشنطن لتوزيع المنتخبات الـ48 على مجموعات الدور الأول، أعلن الاتحاد الفرنسي للعبة عن هوية المنتخبين اللذين سيواجههما فريق المدرب ديدييه ديشامب وديا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في مارس.

 

فرنسا تواجه البرازيل وديا قبل كأس العالم 

ويلعب المنتخب الفرنسي أمام البرازيل وكولومبيا وديا استعدادا للنهائيات، وتقام المباراتان في الولايات المتحدة الأمريكية لإعداد اللاعبين للظروف التي تنتظرهم في كأس العالم في يونيو ويوليو المقبلين وفق ما أكده اتحاد الكرة الفرنسي. 


وتلتقي فرنسا مع البرازيل وديا، يوم 26 مارس 2026، في مواجهة هي الأولى بين المنتخبين منذ أن التقيا آخر مرة في عام 2015 وفاز منتخب السيليساو آنذاك (3-1).

وتكون مباراة فرنسا والبرازيل صداما كرويا قويا يجمع النجم كيليان مبابي وزملائه إدوارد كامافينجا وأورليان تشواميني مع زملائهم في الريال فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو ورودريجو، فضلا عن كارلو أنشيلوتي، المدرب السابق للريال.


أما المباراة الثانية لمنتخب فرنسا فتدور أمام منتخب كولومبيا في التاسع والعشرين شهر مارس 2026، وتجرى أيضا في الولايات المتحدة.

ويُمثل هذان اللقاءان اختبارين حاسمين للمنتخب الفرنسي قبل مواجهة السنغال والنرويج، بالإضافة إلى المنافس الثالث في المجموعة التاسعة والذي سيتم التعرف عليه بعد خوض الملحق العالمي (الفائز في الملحق القاري بين سورينام وبوليفيا والعراق).


وذكرت تقارير إخبارية فرنسية أن ديدييه ديشامب سيدرس إجراء مباراتين وديتين أخريين في شهر يونيو 2026، وستكونان في فرنسا قبل السفر إلى الولايات المتحدة لخوض النهائيات.

وكانت فرنسا أحرزت لقب نسخة مونديال 2018 في روسيا قبل أن تصل المباراة النهائية في النسخة الأخيرة في قطر عام 2022، وتخسر اللقب أمام الأرجنتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم المنتخب البرازيلي فترة التوقف الدولى قرعة نهائيات كأس العالم 2026 المنتخب الفرنسي الولايات المتحده الامريكيه كيليان مبابي فينيسيوس جونيور منتخب كولومبيا ديدييه ديشامب كاس العالم 2026

الأكثر قراءة

أمواج تصل إلى 3 أمتار، تحذير من اضطراب كبير في الملاحة بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة

طلعوا الشتوي، الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم

ليفربول يسعى لتصحيح مساره في الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد

يصل إلى 2703 جنيهات، ارتفاع يضرب جميع أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

مميزات وعيوب المكسرات النيئة والمحمصة

رعدية تصل إلى سيول، الأرصاد تحذر من غزوة أمطار تضرب شمال وجنوب مصر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

نتائج حملة مرورية على الطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads