تسبب في بكائه، شاهد تعليق عضو لجنة تحكيم "ذا فويس" لمتسابق يمني

بكى متسابق برنامج " ذا فويس"، المذاع على فضائية “إم بى سي مصر2”، أحمد العوادي من اليمن بعد سماعه تعليق ناصيف زيتون، عضو لجنة التحكيم، والذي قال له: "الفنان أحمد العوادي".


وشارك المتسابق أحمد العوادي من اليمن، بأغنية "طيب يا اليمني"، في برنامج "ذا فويس"، الذي يضم في عضوية لجنة التحكيم كلا من؛ الفنان أحمد سعد ورحمة رياض، وناصيف زيتون، لمشاهدة الفيديو: من هنا.

 

يذك أن حلقة الأسبوع الماضي من برنامج “ذا فويس” قد شهدت العديد من المفاجآت، حيث حيث دخت متسابقة برنامج “ذا فويس”، السورية راما يحيى القطلبي، فى نوبة بكاء شديدة بعدما فوجئت بأفراد أسرتها التى هجرتها فى سوريا، منذ 5 سنوات، ولم تراهم.
 

وقالت راما متسابقة "ذا فويس"، المذاع على فضائية "أم بى سى مصر": " أنا من سوريا، وعمري 30 عاما وأقيم فى لندن، والموسيقى انزرعت بداخلي، ومن واجبي أن اشاركها مع الناس".

وأضافت: " آخر 10 سنوات كانت من أصعب فترات حياتي وتجربة الهجرة تولد آلام لدى الإنسان، وأنا لم أر أسرتي منذ 5 سنوات".

وأوضحت: " وجود أهلي بجانبي سيؤثر على أدائي فى المسابقة، وهذا اليوم بالنسبة لى حلم وتحقق".

برنامج “ذا فويس” يذاع على فضائية "أم بى سى مصر"، كل يوم أربعاء فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، حيث يجتمع كل من أحمد سعد، رحمة رياض، وناصيف زيتون في مقاعد التدريب لاختيار «أحلى صوت» بين نخبة من المواهب العربية الشابة. 
 

