افتتاح معرض "ليماسول" الدولي للكتاب بقبرص

18 حجم الخط

شهد مساء أمس افتتاح معرض "ليماسول" الدولي للكتاب بمشاركة الوفد المصري الممثل لـاتحاد الناشرين المصريين، وذلك في إطار حرص الاتحاد على خلق فرص جديدة للتعاون في مجال بيع وشراء الحقوق بالإضافة إلى الاستفادة من البرامج المهنية المصاحبة لهذه المعارض.

وقد قامت رئيسة البرلمان القبرصي بافتتاح المعرض رسميًّا، وذلك بحضور وزيرة الثقافة القبرصية وعمدة مدينة "ليماسول"، كما استقبل جناح اتحاد الناشرين المصريين السفير طارق محفوظ، نائب رئيس البعثة بالسفارة المصرية بدولة قبرص، حيث أعرب عن تقديره للمشاركة المصرية.

ويعقد المعرض على مدار يومين ويصاحبه برنامج مهني تُناقش فيه الموضوعات التالية:

الكتب الإلكترونية في المكتبات العامة باليونان.

صناعة كتاب الطفل.

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في النشر.

أبرز منح الترجمة المتاحة في أوروبا.

الترجمة فرصة ثقافية وتجارية.

الذكاء الاصطناعي والمترجمون في منافسة الترجمة.

كما عقدت مجموعة من اللقاءات المهنية بين الناشرين المصريين ونظرائهم من الناشرين والوكلاء القبرصيين والأوروبيين، حيث بحث الجانبان فرص التعاون، وتبادل الحقوق، وبناء شراكات مهنية مستقبلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.