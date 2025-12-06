السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أمواج تصل إلى 3 أمتار، تحذير من اضطراب كبير في الملاحة بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة

اضطراب كبير في الملاحة،
اضطراب كبير في الملاحة، فيتو
18 حجم الخط
ads

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر وتكون سرعة الرياح من 40 إلى 50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

سيول وضربات للبرق، تحذير عاجل من حالة الطقس غدا السبت

حالة الطقس غدا، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح تزيد من البرودة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 16

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع الامواج اضطراب في الملاحة البحرية الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس اليوم السبت الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

طلعوا الشتوي، الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم

غزيرة ورعدية، تحذير من الأمطار غدا على هذه المناطق

اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وشبورة مائية، حالة الطقس غدا السبت

درجات الحرارة غدا السبت في مصر

سيول وضربات للبرق، تحذير عاجل من حالة الطقس غدا السبت

طقس السبت، تحذير لسكان هذه المناطق من الرياح المثيرة للأتربة والرمال

حالة الطقس غدا، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح تزيد من البرودة

حالة الطقس الآن، تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

الأكثر قراءة

أمواج تصل إلى 3 أمتار، تحذير من اضطراب كبير في الملاحة بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة

طلعوا الشتوي، الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم

بيراميدز يسعي إلى صدارة الدوري المصري اليوم من بوابة بتروجت

يصل إلى 2703 جنيهات، ارتفاع يضرب جميع أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

اليوم، نظر جلسة محاكمة 56 متهما بخلية التجمع الإرهابية

معجب يفاجئ عمرو دياب في حفل بالدوحة بطلب صعب والهضبة ينفذه بشكل استثنائي (فيديو)

عائلة أم كلثوم يشاهدون العرض الخاص لفيلم "الست" مع صناعه وأبطاله، شاهد ماذا قالوا (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads