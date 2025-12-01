رحيل المخرج علي سيد الأهل عن عمر يناهز 63 عاما

18 حجم الخط

توفي اليوم الإثنين المخرج علي سيد الأهل عن عمر يناهز 63 عامًا، بعد صراع مع المرض دام لسنوات.

شغل المخرج علي سيد الأهل عدة مناصب مهمة خلال مسيرته، منها رئيس القناة الأولى السابق، ووكيل وزارة الإعلام، ورئيس الإدارة المركزية للبرامج التعليمية في التليفزيون.

