الأربعاء 03 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

"الناشرين المصريين" يكشف كواليس مفاوضات أسعار معرض القاهرة للكتاب

معرض القاهرة الدولى
معرض القاهرة الدولى للكتاب، فيتو
أصدر مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة فريد زهران، بيانا رسميا موجه لأعضاء الجمعية العمومية، لكشف ملابسات الاستعدادات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، موضحًا موقف الاتحاد من الزيادات السعرية للأجنحة، وتطورات ملف الرعاية.

بدء الاتحاد بيانه بتوضيح موقف رئيس مجلس الإدارة خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التنفيذية للمعرض، مؤكدًا أنه أبدى اعتراضه الواضح على قائمة الأسعار منذ الاجتماع الأول في أغسطس الماضي.

ارتفاع أسعار تأجير الأجنحة بالقاهرة للكتاب

وكشف البيان أن الزيادات المقررة تراوحت نسبتها ما بين 65% و250% تقريبًا، وهو ما اعتبره رئيس الاتحاد ومجلس الإدارة أمرا غير معقول، وبناءً على ذلك، خاض المجلس جولات تفاوضية متعددة مع مسؤولي الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعقد اجتماعات مع وزير الثقافة، بالإضافة للتواصل مع جهات معنية أخرى وإصدار خطابات تطالب بخفض الأسعار.

وشدد البيان على أن جهود الاتحاد لا تزال مستمرة، مركدًا على أمله في استجابة الدولة لهذا المطلب المشروع دعمًا للناشر المصري، وتأكيدًا على أهمية المعرض كأكبر حدث ثقافي عربي، ومكانة الكتاب كأهم وأغزر منتج ثقافي مصري.

تعاون الناشرين المصريين مع الهيئة المصرية للكتاب

وأوضح البيان فيما يخص ملف الرعاية، أن الزميلين المعينين في لجنة التمويل والاستثمار قاما بدورهما بتقديم ملف كامل يضم مقترحات واقعية، وتواصلا مع عدد كبير من الجهات الراعية.

إلا أن اللجنة اصطدمت بمشكلات تنفيذية تمثلت في وجود تعاقدات سارية أبرمتها الهيئة في سنوات سابقة مع جهات أخرى، حيث تعارضت بنود تلك العقود مع الأفكار الجديدة المطروحة، مما حال دون اجتذاب رعاة بالقيمة المطلوبة حتى الآن.

وأكد المجلس أنه برغم هذه التحديات إلا أن اللجنة مستمرة في عملها، مشيرًا إلى التوصل لاتفاق مع الهيئة يقضي بأن أي مبالغ ستنجح اللجنة في تحصيلها من الرعاة سيتم ردها للناشرين خصم من قيمة إيجار أجنحتهم.

