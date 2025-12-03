تطورات الحالة الصحية للفنانة الكويتية حياة الفهد

18 حجم الخط

كشفت حساب مؤسسة الفهد للإنتاج الفني عن تطورات الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد، وذلك من خلال خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، حيث نشرت تصريحات إعلامية لمدير أعمالها يوسف غيث.

وتم الكشف أن الفنانة دخلت أمس في وعكة صحية حادة، وهو ما استدعى دخولها للمرة الثانية للمستشفى في لندن لتلقي العناية الطبية اللازمة،حيث تعاني من بعض الالتهابات الحادة وتلقت الأدوية والعلاج اللازم. وقد شهدت حالتها الصحية استقرارا اليوم.

إصابة حياة الفهد بجلطة في المخ

وكانت الفنانة الكويتية حياة الفهد قد أصيبت بجلطة في المخ، وفي سبتمبر الماضي كانت تعاني من تبعات إصابتها بجلطة في المخ، حيث كانت ترقد بأحد المستشفيات بالكويت، تحت متابعة طبية دقيقة.

وشارك حساب الفنانة حياة الفهد على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة للنجمة، وأرفقها بدعاء "اللهم لطفك وشفاءك لكل مريض ينتظر منك الفرج".

وكتب حساب مؤسسة الفهد للإنتاج الفني على الصورة: بسم الله الرحمن الرحيم.. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ.. صدق الله العظيم.

وأضاف: نسألكم الدعاء وتمنياتنا بالشفاء العاجل لأمنا الغالية حياة الفهد.

آخر أعمال حياة الفهد

وكان مسلسل “أفكار أمي” أحدث الأعمال التي شاركت فيها حياة الفهد، والمسلسل يدور حول شاهة وهي امرأة قوية ومتحكمة تفرض دائمًا أفكارها وقراراتها على أفراد عائلتها، مما يترتب عليه حدوث العديد من الأزمات والمشكلات بين أفراد الأسرة، ويدخلون في صراعات يومية بسببها.

والمسلسل من إخراج باسل الخطيب، ومن تأليف عبد المحسن الروضان.

