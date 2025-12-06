السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مخطط سري والحياد وهم، رئيس الإذاعة الإسبانية يفضح تلاعب إسرائيل بتصويت "يوروفيجن"

تصويت يوروفيجن، فيتو
تصويت "يوروفيجن"، فيتو
18 حجم الخط

اتهم رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية RTVE، خوسيه بابلو لوبيز، إسرائيل بتزوير نتائج التصويت داخل الاتحاد الأوروبي للبث UER/EBU بشأن مسابقة "يوروفيجن" الموسيقية.


وجاءت تصريحاته عقب تقرير نشره موقع "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلي يؤكد وجود فريق خاص في منزل الرئيس يتسحاق هرتسوج عمل سرا لمنع استبعاد إسرائيل من المسابقة.

وقال لوبيز إن المعلومات التي كشفت حديثًا "تثبت أن التصويت لم يكن عفويا أو نزيها، وأن إسرائيل ناورت في الظل لأشهر لضمان بقائها". 

وأضاف في منشور على منصة "إكس": "ما بدا نقاشا ديمقراطيا في جنيف لم يكن سوى مهزلة معدة في المكاتب. حياد يوروفيجن لم يكن موجودا من قبل، ولا وجود له الآن".

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية عن "يديعوت أحرنوت"، فقد شكل هرتسوج فريقا خاصا عمل خلف الكواليس عبر اتصالات دبلوماسية وضغوط داخل الاتحاد الأوروبي للبث، في محاولة لإبطال أي قرار بإقصاء إسرائيل من المسابقة. 

وكشفت الصحف الإسبانية أن هذا التدخل كان "حاسما" في تغيير مسار التصويت الذي أثار موجة اعتراض واسعة.

وجاءت تصريحات لوبيز بعد إعلان إسبانيا رسميًّا انسحابها من يوروفيجن 2026، احتجاجا على ما وصفته "تسييس المسابقة لصالح إسرائيل واستخدام الثقافة كغطاء لجرائم الحرب في غزة". وتبعها في الانسحاب كل من أيرلندا، وسلوفينيا، وهولندا، في خطوة تعد غير مسبوقة منذ تأسيس المسابقة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية في بيانها: "لا يمكن لإسبانيا أن تكون جزءا من مسابقة تستخدم لتبييض صورة دولة ترتكب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين".

وانتقد لوبيز ما وصفه بالـ"صمت المخز" من الاتحاد الأوروبي للبث تجاه الاتهامات الخطيرة، مؤكدا أن المنظمة "لم ترد حتى الآن على التقارير التي تظهر بوضوح تدخلات سياسية إسرائيلية لتغيير نتيجة التصويت".

وأضاف: "في الساعات الأخيرة سمح الاتحاد بهجمات ممنهجة ضد هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية وصلت إلى حد اتهامنا بنشر الكراهية، بينما تجاهل تماما الحملة التي تقودها إسرائيل للتلاعب بالمهرجان".

ورغم انسحاب بلاده، أكد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية أن الهيئة ستواصل تطوير مهرجان "بينيدورم فيست" الوطني، معتبرا أنه "مساحة إبداعية حقيقية، بعيدة عن السياسات الملوثة التي باتت تحيط بيوروفيجن”. وتعهد بأن تكون نسخة 2026 "استثنائية وغير مسبوقة".

تأتي الأزمة الأخيرة ضمن موجة متنامية من الدعوات الأوروبية لمقاطعة إسرائيل ثقافيا وفنيا، وسط اتهامات لها باستخدام الفعاليات الدولية، ومنها يوروفيجن، كوسيلة للتطبيع وتلميع صورتها، بينما تستمر في ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

وبينما يلتزم الاتحاد الأوروبي للبث الصمت، تؤكد التسريبات الجديدة أن إسرائيل لم تكتف بالمشاركة في المسابقة، بل تدخلت سرا لضمان عدم المس بمكانتها، ما يعيد طرح تساؤلات واسعة حول نزاهة واحدة من أشهر الفعاليات الفنية في العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية RTVE خوسيه بابلو لوبيز هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية الاتحاد الاوروبي مسابقة يوروفيجن الموسيقية موقع يديعوت أحرنوت الإسرائيلي الرئيس يتسحاق هرتسوج

الأكثر قراءة

أمواج تصل إلى 3 أمتار، تحذير من اضطراب كبير في الملاحة بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة

طلعوا الشتوي، الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم

بيراميدز يسعي إلى صدارة الدوري المصري اليوم من بوابة بتروجت

يصل إلى 2703 جنيهات، ارتفاع يضرب جميع أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

اليوم، نظر جلسة محاكمة 56 متهما بخلية التجمع الإرهابية

معجب يفاجئ عمرو دياب في حفل بالدوحة بطلب صعب والهضبة ينفذه بشكل استثنائي (فيديو)

عائلة أم كلثوم يشاهدون العرض الخاص لفيلم "الست" مع صناعه وأبطاله، شاهد ماذا قالوا (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads