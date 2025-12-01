بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، بدء عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر في هذا الموعد

18 حجم الخط

يستعد عشاق ومحبو الدراما الاجتماعية لطرح عمل درامي جديد ومنتظر، وهو مسلسل “سنجل ماذر فاذر” الذي يشارك في بطولته الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان شريف سلامة.

العمل الذي أثار فضول المشاهدين منذ الإعلان عنه والذي يطرح أسئلة عميقة حول العلاقات الإنسانية، ومسؤوليات الأسرة، وكيف تتغير حياة الأبطال تحت ضغط الظروف سيعرض قريبًا عبر منصة شاهد.

موعد بدء عرض مسلسل “سنجل ماذر فاذر”

كشفت منصة شاهد عن موعد بدء عرض مسلسل "سنجل ماذر فاذر" عبر شاشتها، حيث من المقرر أن يتم طرح العمل يوم 21 ديسمبر الجاري.

طرح بوستر مسلسل سنجل ماذر فاذر

وروجت منصة "شاهد" عبر حساباتها الرسمية للمسلسل الجديد “سنجل ماذر فاذر”، الذي يجمع النجمة ريهام عبد الغفور والفنان شريف سلامة، تمهيدًا لعرضه قريبًا على المنصة وقناة MBC مصر.

ونشر حساب المنصة بوستر العمل مرفقا بتعليق: "في زمن التريندات، الطلاق مش نهاية القصة.. ساعات بيكون بداية حكاية جديدة بين أب وأم، بيحاولوا يربّوا ابنهم وسط عالم بيقيس كل حاجة بعدد اللايكات وده اللي هنشوفوا مع شريف وسلمى في مسلسل #سنجل_ماذر_فاذر.. يعرض مجانًا قريبًا على #Shahid"".

كل ما تريد معرفته عن مسلسل سنجل ماذر فاذر

وينتمي مسلسل “سنجل ماذر فاذر” إلى نوعية الأعمال الدرامية الإنسانية ذات الطابع الرومانسي الكوميدي، وتتشابك خلاله قصص الحب والطموح والخذلان، حيث تتقاطع حكايات مجموعة من الشخصيات التي تبحث عن فرصة ثانية للحب والحياة، بينما تلاحقهم أخطاء الماضي وتحديات الواقع.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، كل من: هنادي مهنا، محمد الكيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، أحمد رضوان، وعدد آخر من النجوم، والعمل من قصة وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح.

خط الأحداث الرئيسي، يبدأ بتقاطع طريق شريف سلامة (الذي يؤدي دور مؤلف) مع ريهام عبد الغفور (منظمة حفلات) خلال أحد الأعراس، لتنشأ بينهما علاقة تحمل الكثير من المواقف الرومانسية والمفارقات الكوميدية.

وتجسد هنادي مهنا خلال أحداث المسلسل شخصية شقيقة شريف سلامة، وتدخل في خلافات زوجية حادة مع زوجها الذي يجسده محمد الكيلاني، تصل إلى أروقة المحاكم في محاولة للانفصال عنه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.