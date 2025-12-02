200 مليون دولار ميزانية فيلم "Supergirl"

الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
كشف تقرير لمجلة Forbes، أن  ميزانية فيلم "Supergirl"، بلغت حوالي 200 مليون دولار.

جيمس جان عن اختيار ميلي ألكوك لأداء دور Supergirl: أفضل اختيار قمت به في حياتي

كشف رئيس شركة دي سي، والمخرج جيمس جان، إن اختيار الممثلة الشابة ميلي ألكوك لأداء دور Supergirl كان قرارا صائبا للغاية.

وقال جيمس في تصريحات إعلامية: "اختيار ميلي ألكوك كان أفضل اختيار قمت به في حياتي..أعتقد أنها مذهلة للغاية في فيلم  Supergirl".

أول صور رسمية لـ ميلي آلكوك في شخصية Supergirl

ونشر الحساب الرسمي لشركة DC، على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، أول صور رسمية للممثلة الشابة ميلي آلكوك، بشخصية Supergirl.

وأظهرت الصور ميلي آلكوك، في كواليس تصوير فيلم SUPERMAN، الذي عرض مؤخرا في السينما، وشهد الظهور الأول لشخصية Supergirl.

Image

وأعلنت  شركة DC بشكل رسمي، عن تغيير عنوان فيلمها المرتقب Supergirl: Woman of Tomorrow إلى Supergirl فقط.

كما أعلنت شركة دي سي، عن الانتهاء رسميا من تصوير مشاهد فيلم  Supergirl، مشيرة أن تصوير الفيلم بالكامل انتهى في شهر مايو الماضي.

فيما قررت شركة الإنتاج الشهيرة، أن يُعرض الفيلم في صالات السينما، بتاريخ 26 يونيو 2026.

Image

جيمس جان عن اختياره لـ ميلي آلكوك في دور Supergirl: ممثلة شابة وموهوبة

وكشف المخرج، جيمس جان، عن سبب اختياره للممثلة الشابة، ميلي آلكوك، لتجسيد دور Supergirl، في عالم DC.

وقال جيمس جان في تصريحات صحفية: “ميلي ممثلة شابة، وموهوبة، وأنا متحمس جدًا لكونها جزء من عالم DCU، نعم لقد شاهدتها لأول مرة في HOTD، لكني ذُهلت عند رؤيتها في تجارب الأداء الخاصة بسوبرجيرل، جسدت ميلي شخصية، كارا بشكل مطابق لخيال توم كينغ، وبيلكيس إيفلي، وآنا نوجيرا.. انها الاختيار الصحيح لذلك الدور”.

وكشفت الاستديوهات السينمائية، أن أول ظهور لـ ميلي آلكوك، سيكون ضمن أحداث فيلم Superman.

Supergirl: Woman of Tomorrow' Release Date Announced

