السبت 02 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

الهضبة يوجه رسالة خاصة إلى عمرو مصطفى في حفله بالعلمين ومحمد لطفي يقتحم المسرح (فيديو)

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

في أجواء استثنائية، أشعل الفنان عمرو دياب أجواء الليلة الافتتاحية من النسخة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة بأدائه أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لاء"، التي تفاعل معها الجمهور منذ اللحظات الأولى لصعوده على المسرح.

 ووجه الهضبة كلمة لجمهوره قال فيها: “كل صيف وأنتم طيبين، ومبسوط إني معاكم.. دي حفلة مهمة جدًا بالنسبالي، وإن شاء الله أبقى معاكم كل سنة في مهرجان العلمين. وبشكر تذكرتي على الفرصة دي”.

وخلال الحفل، قدّم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغانيه، منها "ده لو اتساب"، "يا أنا يا لأ"، و"بابا"، والتي كشف قبل غنائها عن تردده في طرحها، قائلًا: "كنت خايف منها لأن كلامها كتير وخوفت الناس متعرفش تحفظها، لكن الحقيقة إن تفاعل الجمهور فاجئني".

كما اضطر عمرو دياب لتقديم أغنية "خطفوني" ثلاث مرات متتالية بسبب تفاعل الجمهور اللافت معها، ووجّه تحية خاصة للملحن عمرو مصطفى قائلًا: "بشكر كل الناس اللي اشتغلت معايا في الألبوم، وبشكر عمرو مصطفى اللي عمللي أغنية مقسوم حلوة أوي وهي خطفوني.. بقالنا كتير مشتغلناش سوا".

 

وصعد الفنان محمد لطفي إلى المسرح وسط ترحيب كبير من الهضبة، الذي حرص على تحيته أمام الجمهور بطريقته الخاصة، بعد أن كان من بين الحاضرين في الحفل.

ومن جانبه وجه الملحن عمرو مصطفى الشكر للهضبة، ونشر على صفحته الشخصية ب"فيس بوك" مقطع فيديو للفنان عمرو دياب من الحفلة أثناء غنائه “خطفوني” وعلق قائلا “ شكرا عمرو دياب”.

 

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مهرجان العلمين الجديدة الهضبة عمرو مصطفي

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