ثقافة وفنون

عرض أول لفيلم «32B – مشاكل داخلية» بمهرجان قرطاج السينمائي الدولي

محمد ممدوح
محمد ممدوح
يستعد الفيلم القصير "32B - مشاكل داخلية" لعرضه الأول في مهرجان قرطاج السينمائي الدولي، حاملًا قصة إنسانية دافئة يقودها كل من محمد ممدوح، هنا شيحة، أحمد داش، جيسيكا حسام الدين، وجهاد حسام الدين.

عرض الفيلم القصير 32B مشاكل داخلية بقرطاج السينمائي  

والفيلم من كتابة هيثم دبور، الكاتب والروائي  المعروف بأعماله، مثل فوتوكوبي ووقفة رجالة، وبإنتاجه لعدد من الأفلام الروائية والقصيرة من بينها سيرة اهل الضي. 

ويُعد فيلم 32B” مشاكل داخلية" من أحدث إسهاماته الفنية.

 

أما الإخراج فيأتي بقيادة محمد طاهر، ويستعرض الفيلم بلطف وعمق حيرة أب منفصل  يحاول الحفاظ على قربه من ابنته المراهقة. ويحتضن الفيلم كوميديا المواقف غير المريحة في عالم التربية، حيث تظهر محبة الأب في لحظات غير متوقعة ومليئة بالارتباك والإنسانية.

والمخرج محمد طاهر أخرج  عدد من الأفلام ومنهم  اشتباك وعيار ناري وبرا المنهج، إلى جانب عمله كمخرج وحدة ثانية في مسلسلي لام شمسية والهرشة السابعة. ومن خلال هذا الفيلم القصير، يقدم طاهر رؤية حساسة حول الأبوة، الهشاشة العاطفية، والتحولات الدقيقة التي تعيد تشكيل العلاقات الأسرية.

