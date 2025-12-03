لم يتمالك دموعه، لحظات مؤثرة خلال تكريم خالد جلال بالمسرح القومي (فيديو)

18 حجم الخط

عبر المخرج خالد جلال عن سعادته بتكريمه من وزارة الثقافة من خلال قطاع المسرح والذي ترأسه خلال السنوات الماضية، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

المخرج خالد جلال

وخلال كلمته، أهدى "جلال" التكريم لزوجته علا فهمي وبناته "نور"و"ملك"، وأبنائه من النجوم والفنانين والمواهب الشابة في عالم المسرح.

وفي لحظات مؤثرة، لم يتمالك المخرج خالد جلال دموعه أثناء حديثه قائلا: "دايما بقول أني اكتر خلف أولاد.. ولما شوفت النجوم اللي موجودة في الحفل قولت الوقت مراحش وان انتم موجودين هنا حواليا"، كما توجه بالشكر إلى جميع قيادات قطاع المسرح والعاملين به.

حفل تكريم المخرج خالد جلال

وبدأ الحفل فيلم تسجيلي يوثّق أبرز محطات مشواره الفني والإداري، وشارك فيه وزير الثقافة السابق الفنان فاروق حسني، والفيلم من إخراج الفنان عادل حسان مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وتأتي هذه الاحتفالية تقديرًا لمسيرة استثنائية من العطاء الفني والثقافي، قدّم خلالها المخرج خالد جلال إسهامات بارزة في إثراء الحركة المسرحية والفنية في مصر؛ سواء من خلال أعماله الإبداعية التي شكّلت وجدان أجيال، أو عبر أدواره القيادية في مؤسسات وزارة الثقافة، حيث عُرف برؤيته المتفردة وقدرته على اكتشاف المواهب وصناعة النجوم.

