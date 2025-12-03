عمرو دياب في الصدارة، سبوتيفاي تكشف عن الفنانين الأكثر استماعًا في 2025

18 حجم الخط

كشفت منصة سبوتيفاي عن أكثر 10 فنانين استماعًا في مصر لعام 2025، والتي تعلن عنها المنصة كل عام مع بداية شهر ديسمبر.

وتصدر قائمة “توب 10 فنانين في مصر” على سبوتيفاي المطرب الكبير عمرو دياب، ليتبعه مغني المهرجانات عصام صاصا، وإسلام كابونجا.

توب 10 فنانين في مصر

وأتت القائمة الكاملة كالاتي:

عمرو دياب عصام صاصا إسلام كابونجا تامر عاشور رامي صبري مروان بابلوا ليجي-سي ويجز تووليت بهاء سلطان

بالإضافة لذلك صنفت المنصة ألبوم “ياه” لتامر عاشور كـ "الألبوم التوب في مصر"، بينما حصلت أغنية “أنا مش ديلر ياحكومة” لمغني المهرجانات اسلام كابونجا كـ “الأغنية التوب في مصر” وفقًا لمنصة سبوتفاي.

عمرو دياب يتصدر مخططات انغامي

بالإضافة لذلك تربع النجم عمرو دياب كأفضل فنان وأفضل ألبوم، إلى جانب تتويج أغنيته خطفوني كأفضل أغنية لعام 2025 على منصة أنغامي، حيث حقق رقم قياسي جديد بتجاوز 3 مليارات استماع على المنصة، كأعلى فنان استماعا عبر المنصة.

