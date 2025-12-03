تفاصيل إنهاء خدمة الدكتور عبد الناصر هلال بجامعة حلوان.. علاقة الفنان سامح حسين بفصله.. استبعاده من الترشح لجائزة الدولة التقديرية.. ومطالبات لرئيس الجامعة بإعادة النظر في القرار

18 حجم الخط

أثارت واقعة إنهاء خدمة الدكتور عبد الناصر هلال، أستاذ النقد الحديث ورئيس قسم اللغة العربية الأسبق بكلية الآداب، بـ جامعة حلوان، حالة كبيرة من الجدل في الأوساط الجامعية.

وطالب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بإعادة النظر والتمهل في مصيره، وإعادته لعمله مرة أخرى، حفاظا على مكانة عضو هيئة التدريس وقدره.

وكشف هلال تفاصيل واقعة إنهاء خدمته بالجامعة، وعلاقة الأمر بالفنان سامح حسين، الذي ترددت شائعات بتعيينه عضوا بهيئة التدريس بالجامعة.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الأمر ليس له علاقة بالفنان سامح حسين، وإنما جاء مواكبًا لما حدث معه، ففي نفس اليوم الذي استضافت فيه الجامعة الفنان كان قد صدر قرار إنهاء خدمة د. هلال.

قرار فصل هلال من جامعة حلوان، فيتو

تفاصيل واقعة إنهاء خدمة عبد الناصر هلال من جامعة حلوان

وأوضح أنه في 17 يوليو 2023، صدر له قرار بإنهاء خدمته من رئيس الجامعة الحالي الدكتور السيد قنديل، نتيجة لخطأ إداري بسبب طلبه الحصول على إجازة إعارة بإحدى الجامعات العربية، في ذات الوقت كان قد تقدم بتظلم وأحاله رئيس الجامعة للمستشار القانوني، وطالب بإحالته إلى مستشار قانوني آخر لضمان الحيدة، لكن رئيس الجامعة رفض، وقال: تنفذ تأشيرة المستشار القانوني الأولى، مما أفقده فرصة إعادة النظر في الرأي القانوني الصادر عن المستشار القانوني، وأسقط حقه في التظلم بأن أصر على رفضه.

وأضاف أنه قام برفع دعوى بـمحكمة القضاء الإداري، وأصدرت حكمها بإلغاء قرار رئيس الجامعة الصادر في 17 يوليو 2023، وعاد لاستلام عمله بالكلية في 2 يونيو 2024، ثم طعنت الجامعة على الحكم وقبلت الإدارية العليا الطعن بالرغم من أن المقدمات والنتائج واحدة.

وأكد هلال أنه استمر في عمله منذ 2 يونيو 2024، وحتى يوم الخميس الماضي الموافق 27 نوفمبر 2025، في حين لم تنفذ الجامعة الحكم الذي حصلت عليه في 22 فبراير الماضي، لافتا إلى أن ذلك جاء بعد تدخل عدد من الشخصيات العامة لدي رئيس الجامعة من بينها وزير التعليم العالي، وبناء عليه قام رئيس الجامعة بحفظ الأوراق في الأدراج وعدم تنفيذ القرار.

وقال: إن مجلس القسم أرسل التماس لرئيس الجامعة يطالبه بوقف تنفيذ الحكم نظرا لاحتياج القسم له وعدم وجود بديل، ولقيمته العلمية، حيث أنه أسس القسم منذ 25 عاما، وكذلك فعل مجلس الكلية، مشيرا إلى أن الأمر ظل على هذا الوضع حتى 12 أكتوبر الماضي حيث حدثت واقعة بالكلية فتحت الملف مرة أخرى.

تعنت عميد كلية آداب حلوان ضد عبد الناصر هلال

وحكى هلال تفاصيل واقعة كلية الآداب التي على إثرها قام عميد الكلية بالتنكيل به، وتسبب في صدور قرار رئيس الجامعة بإنهاء خدمته، وقال: “لا يوجد رئيس قسم بقسم اللغة العربية بالكلية، لذلك فإن عميد الكلية متواجد على الجروب الخاص بأعضاء مجلس القسم، ودار حديث حول توزيع نسب الكتاب الإلكتروني، فقلت رأي، وهو أن هناك ثلاث درجات علمية هي: أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس، فبالتالي من المفروض أن تكون النسب 3 2 1، والبعض رفض، وقال إنها يجب أن تكون بالتساوي، وكان ردي أن هذا الأمر خلاف داخلي في القسم ليس لعميد الكلية شأن به، لكن العميد أحزها في نفسه وتواصل مع الشئون القانونية بالجامعة، وسألهم: لماذا لا ينفذ حكم المحكمة الصادر بشأن إنهاء خدمة الدكتور عبد الناصر هلال؟!”.

وأكمل قائلا: “الشئون القانونية أرسلت إلى العميد ورقة مكتوبة بخط اليد، بعد هذه الواقعة بيوم واحد، وقام بإرسالها لي فرفضت ماجاء بها، وقلت له إنني أستاذ جامعي، وهناك إجراءات تقاضي، وهي أن يأتي لي قرار تنفيذي من رئيس الجامعة، ويسبقه أن تعلمني الجامعة بالصيغة التنفيذية من خلال محامي الجامعة الذي يقوم بدوره بالذهاب إلى المحكمة، ويطالبها بإعلامي بتنفيذ الحكم، وبناء عليه يتم إعلامي على عنواني الشخصي من خلال محضر رسمي من المحكمة، وبعد أن أوقع بالعلم، أقيم دعوى استشكال على تنفيذ الحكم، فيتم وقف التنفيذ حتى يتم النظر في الاستشكال، لكن هذا كله لم يحدث، وأصدر رئيس الجامعة قرارا بإنهاء خدمتي”.

علاقة الفنان سامح حسين بفصل عبد الناصر هلال من جامعة حلوان

وذكر هلال أنه تم إبلاغه بالقرار التنفيذي يوم 27 نوفمبر الماضي، في الوقت الذي كان متواجدا فيه الفنان سامح حسين بالجامعة، وفوجئ بما أثير حول أنه سيقوم بالتدريس في الجامعة، لذلك كتب على حسابه الشخصي على "فيس بوك" أنه في الوقت الذي يتم الإعلان عن أن سامح حسين سيقوم بالتدريس في جامعة حلوان يتم فصلي من الجامعة، مؤكدا أنه لا علاقة لسامح حسين بموضوع فصله من الجامعة، ولكن الأمر جاء مؤازرا لموقفه.

رئيس جامعة حلوان الأسبق يهنئ هلال بحصوله على جائزة الدولة التشجيعية، فيتو

استبعاد عبد الناصر هلال من الترشح لجائزة الدولة التقديرية

ولفت هلال إلى أنه في 1 أكتوبر الماضي تم ترشيحه من قسم اللغة العربية بالكلية لنيل جائزة الدولة التقديرية، علما بأنه حاصل على جائزة الدولة التشجيعية من قبل، ووافق مجلس الكلية على الترشيح، وتم إبلاغ الجامعة وتسليم الأوراق اللازمة للجنة الجوائز المنوطة بتسليمها للمجلس الأعلى للثقافة.

وأشار إلى أنه عندما توجه بالسؤال إلى العلاقات الثقافية بالجامعة عن تسليم الأوراق للمجلس، فوجئ بأنه قد تم استبعاده من الترشح، بسبب قرار إنهاء الخدمة من الجامعة، رغم قرار صادر عن مجلس القسم ومجلس الكلية بترشيحي.

عبد الناصر هلال يتظلم على قرار رئيس الجامعة بفصله

وكشف هلال أنه تقدم بالأمس بتظلم لرئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل، يفيد ببطلان تنفيذ الحكم ورجاه من خلال التظلم بإعادة النظر في قرار إنهاء الخدمة لأنه يحق له الرجوع في هذا القرار خلال 60 يوما من تنفيذ الحكم، كما يحق للدكتور هلال رفع دعوى قضائية ببطلان تنفيذ حكم المحكمة، وناشده بقبول التظلم وإعادته للعمل.

