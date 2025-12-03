أبطال "قبل وبعد" يضعون اللمسات النهائية على شخصيات المسلسل قبل بدء التصوير

الأربعاء 03 ديسمبر 2025
اجتمع اليوم أبطال مسلسل “قبل وبعد” لـمي عز الدين، مع المخرج مرقص عادل لوضع اللمسات النهائية على شخصيات المسلسل قبل البدء في تصويره.

كما أجرى فريق العمل عددا من البروفات على الحلقات الأولى التي كتبها محمد سليمان عبد المالك، ومن المتفرض أن يتم البدء في تصوير المسلسل نهاية شهر ديسمبر الجاري، خاصة أن العمل سوف يعرض في شهر رمضان.

 

أبطال مسلسل قبل وبعد 

مسلسل “قبل وبعد” من بطولة مي عز الدين وعماد زيادة وهاني عادل وريم البارودي وإخراج مرقص عادل، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وعلمت فيتو أن مي عز الدين خلال أحداث العمل سوف تتعرض لعقدة نفسية خلال الأحداث.

 

مي عز الدين تقضي شهر العسل 

وكان قد تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عددا من الصور للفنانة مي عز الدين بصحبة زوجها أحمد تيمور، وهما يقضيان شهر العسل بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس. 

وكانت الفنانة مي عز الدين أعلنت خبر زواجها لجمهورها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت مي عز الدين: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير.

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها مي عز الدين، هو مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته أشرف عبد الباقي وآسر ياسين ومحمد ديب وإخراج تامر محسن.

الفنانة مي عز الدين الممثلة مي عز الدين مسلسل قبل وبعد الفنان عماد زيادة هاني عادل

