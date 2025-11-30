تكريم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي الأربعاء المقبل

18 حجم الخط

ينظم قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، احتفالية فنية كبرى لتكريم المخرج القدير خالد جلال، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025، على خشبة المسرح القومي بوسط القاهرة، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وعدد من نجوم الفن.

تكريم المخرج خالد جلال على المسرح القومي

تأتي هذه الاحتفالية تقديرًا لمسيرة استثنائية من العطاء الفني والثقافي، قدّم خلالها المخرج خالد جلال إسهامات بارزة في إثراء الحركة المسرحية والفنية في مصر؛ سواء من خلال أعماله الإبداعية التي شكّلت وجدان أجيال، أو عبر أدواره القيادية في مؤسسات وزارة الثقافة، حيث عُرف برؤيته المتفردة وقدرته على اكتشاف المواهب وصناعة النجوم.

تفاصيل حفل تكريم المخرج خالد جلال

ويتضمن برنامج حفل تكريم المخرج خالد جلال عرض فيلم تسجيلي يوثّق أبرز محطات مشواره الفني والإداري، من إخراج الفنان عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية. كما يشهد الحفل حضور قيادات وزارة الثقافة، وعدد من الفنانين الذين تتلمذوا على يديه، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، والمثقفين، والنقاد، والإعلاميين وذلك بالمسرح القومى بالعتبة.

المخرج خالد جلال

ويُعد خالد جلال من أبرز رموز الإخراج المسرحي في مصر، حيث نال جائزة الدولة للإبداع الفني، وجائزة التفوق في الفنون، إلى جانب تكريمات محلية ودولية مرموقة، من بينها تكريمه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات منتدى شباب العالم 2019، فضلًا عن إخراجه لعدد من أهم الاحتفاليات الوطنية، وتكريمه من كبرى المؤسسات الصحفية والثقافية والرسمية.

