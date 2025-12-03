طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل سنجل ماذر فاذر (صور)

18 حجم الخط

طرحت منصة شاهد البوسترات الفردية لمسلسل سنجل ماذر فاذر وفي مقدمتها البوسترات الخاصة بالفنانة ريهام عبد الغفور والفنان شريف سلامة أبطال العمل، وذلك في إطار الترويج للعمل قبل طرحه قريبا.

وكتب الحساب الرسمي للمنصة على انستجرام تعليق “حرب الإكسات+ مشاكل السوشيال ميديا والترندات =دراما جديدة بنكهة كوميدية هتخطفكم من أول لحظة .. سنجل ماذر فاذر 21 ديسمبر مجانًا وبدون اشتراك على Shahid”.

موعد بدء عرض مسلسل “سنجل ماذر فاذر”

وكشفت منصة شاهد عن موعد بدء عرض مسلسل "سنجل ماذر فاذر" عبر شاشتها، حيث من المقرر أن يتم طرح العمل يوم 21 ديسمبر الجاري.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل سنجل ماذر فاذر

وينتمي مسلسل “سنجل ماذر فاذر” إلى نوعية الأعمال الدرامية الإنسانية ذات الطابع الرومانسي الكوميدي، وتتشابك خلاله قصص الحب والطموح والخذلان، حيث تتقاطع حكايات مجموعة من الشخصيات التي تبحث عن فرصة ثانية للحب والحياة، بينما تلاحقهم أخطاء الماضي وتحديات الواقع.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، كل من: هنادي مهنا، محمد الكيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، أحمد رضوان، وعدد آخر من النجوم، والعمل من قصة وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح.

خط الأحداث الرئيسي، يبدأ بتقاطع طريق شريف سلامة (الذي يؤدي دور مؤلف) مع ريهام عبد الغفور (منظمة حفلات) خلال أحد الأعراس، لتنشأ بينهما علاقة تحمل الكثير من المواقف الرومانسية والمفارقات الكوميدية.

وتجسد هنادي مهنا خلال أحداث المسلسل شخصية شقيقة شريف سلامة، وتدخل في خلافات زوجية حادة مع زوجها الذي يجسده محمد الكيلاني، تصل إلى أروقة المحاكم في محاولة للانفصال عنه.

