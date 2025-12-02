شخصية ريم البارودي بمسلسل قبل وبعد

18 حجم الخط

تشارك الفنانة ريم البارودي في بطولة مسلسل قبل وبعد، مع الفنانة مي عز الدين، وتلعب شخصية صديقتها المقربة التي تقف بجانبها في الأزمات التي تتعرض لها خلال أحداث العمل.

وكانت الفنانة مي عز الدين تعاقدت على تقديم مسلسل “قبل وبعد” خلال السباق الرمضاني لعام 2026، ويشاركها في بطولة العمل الفنان عماد زيادة، وتجري الشركة المنتجة في الوقت الحالي التعاقدات مع عدد من الفنانين المقرر مشاركتهم في بطولة العمل.

“قبل وبعد” من إخراج مرقص عادل، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وعلمت فيتو أن مي عز الدين خلال أحداث العمل سوف تتعرض لعقدة نفسية خلال الأحداث.

تصريحات ريم البارودي

وكانت الفنانة ريم البارودي قالت في برنامج “واحد من الناس” إن الصلح تمَّ بينها وبين سمية الخشاب منذ 4 أو 5 سنوات، وليس أمرًا جديدًا بحسب ما تمَّ تداوله في بعض المواقع الفنية، موضحة: «أنا بادرت بالصلح لأن الماكيير الخاص بي وبها واحد، وفي إحدى المرات كان موجودًا معي ويهاتفها، وسألني هل ترغبين في مكالمتها قلت له نعم، وبالفعل كلمتها وباركت لها على مسلسل موسى الذي كانت تشارك في بطولته مع محمد رمضان آنذاك، وانتهى بذلك الخلاف».

وكشفت ريم البارودي أنّها قدمت واجب العزاء في وفاة والدة سمية الخشاب، بينما قدمت الأخيرة لها التعزية بعد وفاة والدها أيضًا، وأكّدت أنَّ العلاقة بينهما اتخذت منحى أقرب إلى الصداقة، «عرضت بعدها عليَّ دور في فيلم التاروت من بطولتها مع رانيا يوسف، وأنا اعتذرت لظروف شخصية وأخرى مهنية، إذ تحدثت مع المخرج في العديد من التفاصيل التي لم تكن تناسبني في الدور».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.