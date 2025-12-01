طارق الشناوي: "عمرو دياب سيتراجع في اللحظات الأخيرة عن مسلسله الفني"

18 حجم الخط

مرات كثيرة يُعلن خلالها تقديم سيرة ذاتية أو عمل فنى بطولة النجم عمرو دياب، ولكن قبل التنفيذ يتم الاعتذار بشكل كامل عن المشروع من قبل البطل، ولكن هذه المرة خرج الكاتب إبراهيم عيسي ليؤكد أنه يعمل حاليًا على تحويل رواية عن الفنان عمرو دياب إلى مسلسل من المقرر عرضه خلال عام 2026.

من جانبه، قال الناقد الفني طارق الشناوي، في تصريحات لـ"فيتو": عمرو دياب نجم كبير، ولكن لديَّ شك في أن يكون هناك سيناريو عن حياته وسيقدمه في عمل فني، مشيرًا إلى أن عمرو دياب يتراجع في اللحظات الأخيرة.



وأضاف: أول من كتب عمل فني مستحوى من حياة الهضبة عمرو دياب، كان السيناريست الراحل وحيد حامد، وما زال السيناريو موجودا، وبعد موافقة الهضبة على العمل الفني، تراجع في اللحظات الأخيرة، وهذه ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي يحدث فيها هذا الأمر.



تصريحات إبراهيم عيسى

ومن المقرر أن تتناول الرواية تاريخ مصر عبر رحلة عمرو دياب؛ من نشأته في بورسعيد خلال عهد الرئيس جمال عبد الناصر، مرورًا بمرحلة التهجير بعد حرب 1967، ثم شبابه في عصري الرئيسين محمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك، وفترة غنائه في شارع الهرم في الثمانينيات، وصولًا إلى حقبتي التسعينيات والألفية، وانتهاءً بما وصل إليه اليوم.

وأشار الكاتب إيراهيم عيسى إلى أن هذا العمل يُعد أول رواية عربية أدبية في التاريخ توثق حياة فنان، موضحًا أن كل ما كُتب سابقًا عن الفنانين اقترب من المذكرات أو الكتابات الصحفية، بينما يقدم هذا المشروع طرحًا روائيًّا كاملًا بشخصياته وأحداثه وتاريخه.



