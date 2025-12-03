سامح حسين يعلق على شائعات تعيينه بجامعة حلوان: أنا مسامح

18 حجم الخط

تصدر الفنان سامح حسين خلال الأيام القليلة الماضية “ترند” وسائل التواصل الاجتماعي عقب ظهور أنباء مغلوطة حول تعيينه بهيئة تدريس جامعة حلوان، والتي أدت إلى جدل واسع بين رواد السوشيال ميديا.

وبرغم نفي كل من الجامعة والفنان سامح حسين للأنباء إلا أن الشائعات استمرت في الانتشار، وتعليقًا على ذلك، كتب الممثل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “السوشيال ميديا بتخلينا نعرف أغلب الكلام اللي بيتقال عننا، فحبيت اشكر من كل قلبي كل شخص ذكرني بخير وأحسن الظن بي ويارب دايما أكون عند حسن ظنكم، ”أما بقى إللي بيقولوا كلام يزعل فأنا يا سيدي اسمي سامح ومسامح".

سامح حسين ينفي أنباء تعيينه بجامعة حلوان

وكان قد، أصدر سامح حسين بيانًا رسميًا عبر حساباته بالفضاء الإلكتروني، قال فيه إنه فوجئ بالجدل الذي أُثير حول تعيينه عضوًا بهيئة التدريس، مؤكدًا احترامه لجميع الآراء والتخصصات.

سامح حسين بدوة جامعة حلوان، فيتو

وتابع حسين في بيانه: لم يتم تعييني عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان، ولم يعرض علي الأمر من الأساس، مضيفا: السلك الأكاديمي له قواعده الراسخة، كما أن تخصصي يجعلني أحترم تخصصات غيري وأدعم أن يسند التدريس الجامعي دائمًا للمتخصصين.

وأوضح أنه خلال لقائه برئيس الجامعة التي تخرج فيها تم سؤاله عن استعداده للمشاركة كمدرب وفي مجال تخصصه، فأجاب: “أبديت استعدادًا وقبولًا لأي شيء يجعلني أساعد طلاب جامعتي وأي طالب في نطاق تخصصي”، مختتما: “لم يكن بمقدوري التأخر عن القيام بهذا الدور، بل وطَلبتُ أن يشاركني ويوجهني أستاذ أكاديمي، وتم التوافق على إرسال المفردات وعقد اجتماعات مع أساتذة أفاضل بخصوص هذا الأمر”.

