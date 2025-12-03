الأربعاء 03 ديسمبر 2025
موعد ومكان عزاء المخرج علي سيد الأهل

أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن موعد ومكان عزاء المخرج علي سيد الأهل الذي رحل ظهر الإثنين الموافق 1 ديسمبر عن 63 عاما بعد صراع مع المرض.

وأكدت النقابة إقامة عزاء المخرج الكبير علي سيد الأهل يوم السبت الموافق 6/11/2025 بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

المخرج علي سيد الأهل

شغل المخرج الراحل مناصب مهمة خلال مسيرته منها رئاسة القناة الأولى، ووكيل وزارة الإعلام، ورئيس الإدارة المركزية للبرامج التعليمية في التليفزيون.

عمل “الأهل” مساعد مخرج في مسرحية “العصمة في إيد حماتي” من إخراج نبيل أمين التي تم إنتاجها عام 2000.

