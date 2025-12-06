الكشف عن البرومو الرسمي لفيلم "Even If This Love Disappears from the World Tonight"

18 حجم الخط

كشف فيلم الرومانسية الكوري المنتظر "Even If This Love Disappears from the World Tonight" عن ملصق وعرض تشويقي ثاني يلامس القلوب.

الفيلم هو قصة رومانسية تدور حول سيو يون ويؤديها الممثلة شين سيا، التي تفقد ذاكرتها كل يوم، وجاي وون ويلعبه تشو يونج وو، الذي يعمل جاهدا لاستعادة ذكرياتها بينما يحميان ويتذكران بعضهما البعض، والفيلم هو اقتباس للرواية اليابانية التي تحمل الاسم نفسه، مع إعادة تصورها بلمسة كورية مميزة.

ويجسد الملصق الجديد الثنائي جاي وون وسيو يون في موعد بزي المدرسة، ناقلا بوضوح حماسة الحب الأول، ويحملان القطع الزجاجية التي صنعاها لبعضهما، ما يجسد تماما براءة الرومانسية الشبابية،كما يحما الشعار "سأتذكر هذا الحب غدا أيضا".

كما يلتقط العرض التشويقي الذي تم إصداره الاندفاع المفاجئ للحب الأول الذي يجتاح الشابين، وتبدأ علاقتهما بشكل غير متوقع باعتراف "مزيف" من جاي وون، وبعد ذلك يضعان سلسلة من القواعد: إبقاء الاتصال موجزا، وتجنب التحدث في المدرسة، والأهم من ذلك، عدم الوقوع في الحب حقا.

ولكن مع قضائهما المزيد من الوقت معا، تتعمق مشاعرهما تدريجيا، ويبدآن في الاهتمام ببعضهما البعض بصدق. مع اقتراب نهاية العرض التشويقي، تأتي عبارة سيو يون، "أعتقد أنني كسرت القاعدة الثالثة،" يليها رد جاي وون، "أنا كسرتها منذ فترة طويلة"، ما يقدم لحظة تثير مشاعر المشاهدين ومن المؤكد أنها ستجعل الجمهور يتأثر.

ومن المقرر عرض فيلم "Even If This Love Disappears from the World Tonight" في دور السينما بتاريخ 24 ديسمبر.

