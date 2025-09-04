أخبار الحوادث اليوم: مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة في مواجهة مع الشرطة.. إدمان الموبايل يقتل طفلة في عين شمس.. ضبط التيك توكر ناني بتهمة خدش الحياء بالتجمع

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول.

أدلت التيك توكر ناني المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى بـ التجمع الأول، باعترافات تفصيلية أمام رجال مباحث الآداب.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على عامل بتهمة قتل صديقه بضربات فأس وإلقاء جثته داخل بئر صرف صحي، بمنزله في جزيرة مطيرة، مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

أيام قليلة تفصلنا عن أولى جلسات محاكمة المذيعة سارة خليفة، وذلك لاتهامها و٢٧ متهما آخرين بالاتجار في المواد المخدرة وتصنيعها.

أمرت نيابة عين شمس بالتصريح بدفن جثة طفلة تبلغ من العمر 14 سنة تخلصت من حياتها بعد أن ألقت بنفسها من الطابق الخامس بسبب أخذ والدتها الهاتف المحمول منها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء أهل المتوفاة لسماع أقوالهم.



دفاع مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها في الرحاب ينذر سفارة تونس بسبب الأتعاب

أرسل دفاع مضيفة الطيران التونسية والصادر بحقها حكما بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة قتل ابنتها بالرحاب إنذارا إلى السفارة التونسية بالقاهرة لعدم أخذه أتعاب المحاماة وتوليه الدفاع عن المتهمة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء بالقاهرة.

وجهت نيابة مدينة نصر إلى عاطل متهم باستخدام كلاب في ترويع المواطنين عدة اتهامات وهي: البلطجة وفرض السيطرة وترويع المواطنين وحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية وبيضاء.

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن الادعاء بقيام بعض الأشخاص بنقل أجولة دقيق مدعم من سيارة نصف نقل إلى مركبة "تروسيكل"، حيث أظهر الفيديو أن الأشخاص قاموا بإعادة الأجولة مرة أخرى بعد مشاهدتهم للقائم على التصوير.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل محل تجاري بالإسكندرية.

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس 6 سيدات بينهن 5 أجنبيات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية مستغلين نادي صحي لمزاولة نشاطهن الإجرامي 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتحفظ على مسرح الجريمة والأحراز المتواجدة وكذلك التحفظ على الهواتف المحمولة الخاص بالمتهمين تمهيدا لتفريغها.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المرورية والانضباطية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة فيديو متداول عن ضبط شخصين "دون وجه حق" بمحافظة كفر الشيخ.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، يوم ٦ سبتمبر، أولى جلسات محاكمة المذيعة سارة خليفة و٢٧ آخرين متهمين بالاتجار في المواد المخدرة.

نظمت مديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بنشر مقاطع فيديو على صفحته الشخصية تتضمن تردده على مبانٍ مهجورة وإيهام متابعيه بقدرته على استخراج الجن وممارسة أعمال السحر والشعوذة.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 17 شخصًا – لـ 11 منهم معلومات جنائية، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول بمحافظة الجيزة.

تجري نيابة الصف تحقيقات موسعة في مقتل سيدة ذبحا على يد نجلها بعد رفضها منحه أموالا لشراء المخدرات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في توجيه ضربة قوية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة بعدة محافظات.

