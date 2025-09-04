اعترافات التيك توكر ناني المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع

أدلت التيك توكر ناني المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى بـ التجمع الأول، باعترافات تفصيلية أمام رجال مباحث الآداب.

وقالت المتهمة، إنها اتخذت من مسكنها بمنطقة التجمع الأول مكانا لتصوير فيديوهات رقص بملابس مثيرة لجذب المتابعين.

وأضافت، أنها قامت بنشر الفيديوهات عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمت ألفاظا خارجة وقيامها بأداء حركات مثيرة في الفيديوهات لتتمكن من جذب عدد أكبر من المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر الإنترنت.

ملابس خادشة للحياء العام

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت نشاط إحدى صانعات المحتوى، حيث قامت بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ألفاظًا خارجة وأفعالًا تتنافى مع القيم المجتمعية، فضلًا عن ظهورها بملابس خادشة للحياء العام.

القبض علي البلوجر ناني

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورة والمقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الأفعال المشار إليها بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

