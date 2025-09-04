الخميس 04 سبتمبر 2025
دفاع مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها في الرحاب ينذر سفارة تونس بسبب الأتعاب

مضيفة الطيران المتهمة
مضيفة الطيران المتهمة

أرسل دفاع  مضيفة الطيران التونسية والصادر بحقها حكما بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة قتل ابنتها بالرحاب إنذارا إلى السفارة التونسية بالقاهرة لعدم أخذه أتعاب المحاماة وتوليه الدفاع عن المتهمة. 

وقال المحامي في إنذاره، إنه بناء على تفويض وتوكيل من  السفارة التونسية بالقاهرة تولى مكتبه الدفاع والترافع عن المواطنة التونسية أميرة بنت حمدة والمتهمة في قضية قتل عمد ابنتها، فقام بمتابعة العمل المكلف به والذي بدأ بتصوير القضية والاطلاع عليها ثم تقديم طلب إلى المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية لزيارة المتهمة داخل سجن 15 مايو لمناقشتها عدة مرات كما هو ثابت بالمستندات.

وأضاف الإنذار أن المحامي أثناء زيارته للمتهمة عدة مرات بالسجن اكتشف عدم زيارة أي شخص لها من أقاربها فقام بعمل عدد من التحويلات المالية لها على مكتب بريد أمانات النزلاء مركز الإصلاح والتأهيل 15 مايو من ماله الخاص دون تلقي أي أموال من السفارة.

كما قام المحامي بمخاطبة الجهات التونسية وأهل المتهمة بتونس عن طريق عدد كبير من الخطابات البريدية الدولية بشأن إخبارهم بوضع ابنتهم وبشان طلب بعض المستندات التي تفيد مرض المتهمة لتقديمها وحينما تعذر تقدم دفاع المتهمة بطلب الحصول على تأشيرة السفر إلى تونس سافر إلى أهل المتهمة والمستشفى التي كانت تعالج المتهمة فيها بتاريخ 12 يناير الماضي ومكث لمدة 8 أيام بدولة تونس على نفقته الخاصة وبعد الحكم على المتهمة قام باستكمال عمله بالطعن بالاستئناف على الحكم أمام محكمة الجنايات المستأنفة وتوالت الجلسات، إلا أنه لم يتلق أي مبالغ مالية نظير كل هذه الأعمال وخالف المنذر إليهم العهود والوعود بسداد الأتعاب

وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل نجلتها في القضية التي حملت رقم 7453.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء.

وأكدت المتهمة في أمر الإحالة، أن ما تفعله ليس أفكارا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة، وكانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها ترتكب أشياء غريبة، بأنها لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم.

مضيفة الطيران التونسية السفارة التونسية النيابة العامة

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

