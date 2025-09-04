الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات سرقة محل تجاري بالإسكندرية

كشف ملابسات سرقة
كشف ملابسات سرقة مبلغ مالى من محل تجارى بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل محل تجاري بالإسكندرية.

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد تفاصيل الواقعة وضبط مرتكبها.

كشف ملابسات سرقة مبلغ مالى من محل تجارى بالإسكندرية وضبط المتهم

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة، وأمكن تحديد ناشر المقطع (مالك المحل)، والذى أوضح بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالدخول إلى المحل ملكه أثناء خروجه لإحضار بعض المستلزمات من سيارته، وعقب عودته اكتشف سرقة مبلغ مالى.

على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم (سائق توك توك – له معلومات جنائية)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه وتم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية أجهزة الأمن المسروق سرقة مبلغ مالي سرقة محل مستلزمات معلومات جنائية محل تجارى

مواد متعلقة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

ضبط 102 ألف مخالفة مرورية و143 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ضبط شخصين "دون وجه حق" بكفر الشيخ

الأمن يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام معهد الأورام بالقاهرة

مديرية أمن الأقصر تنظم حملة للتبرع بالدم

الداخلية تكشف تفاصيل مقاطع فيديو تروج لأعمال السحر والشعوذة بالقاهرة

تحريز 47 قطعة، سقوط تاجر أسلحة بيضاء ببولاق الدكرور في قبضة الأمن

الداخلية تنظم احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة المولد النبوي (صور)

الأكثر قراءة

مش سايبين حاجة، علاء مبارك يوجه رسالة بشأن صناعة السيارات الصينية

بعد رحيله عن صفوف الريدز، رسالة وداع مؤثرة من محمد صلاح إلى هارفي إليوت

إدمان الموبايل يقتل طفلة في عين شمس

اشتعال الحرب الكلامية، إبراهيم سعيد يدعم شوبير في مواجهة الصقر والحضري

قبل إقرارها، تعرف على خطة تسعير شرائح الكهرباء الجديدة

الصحة تغلق مستشفى "العائلة" بمدينة نصر

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

ننشر أسماء الفائزين بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ

خدمات

المزيد

ارتفاع الهبرد والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

16.8 ألف جنيه لطن هذا النوع، أسعار الأرز اليوم الخميس 4-9-2025

هذا العيار أقل من 4150 جنيها، الذهب يتراجع في بداية تعاملات الخميس 4-9-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 4-9-2025

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

1500 عاما على ميلاد خير البرية، سيرة الرسول في محطات خالدة

ما الأعمال المستحبة في ذكرى المولد النبوي؟

تفسير رؤية النبي في المنام وعلاقته بصلاح الحال وسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads