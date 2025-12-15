سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزهم الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا بين الاستقرار والارتفاع الملحوظ والانخفاض الطفيف في بعض الأصناف، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الإثنين الموافق 15 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 3 جنيهات و7 جنيهات للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

البطاطس: بين 7 و17 جنيها للكيلو، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 8 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

البصل الأحمر: بين 7 و8.5 جنيه.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 12 إلى 28 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الجزر بدون عروش: من 4.5 جنيه إلى 9.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

القلقاس: بين 6 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 7 إلى 11 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

البسلة: من 18 إلى 22 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الملوخية: بين 18 و20 جنيهًا.

السبانخ: بين 11 و15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الباذنجان الرومي: بين 6 جنيهات و10 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

الباذنجان الأبيض: بين 8 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 13 و15 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 7 جنيهات إلى 13 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الفلفل الألوان: بين 18 و30 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 17 و21 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره أمس.

الخيار البلدي: بين 12 و15 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

البامية: من 60 إلى 70 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و55 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 30 إلى 38 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

