الداخلية تنظم احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة المولد النبوي (صور)

نظمت مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لقطاع الحماية المجتمعية احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف 1447هـ؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة.

وتأتي هذه المبادرة استمرارًا لنهج الوزارة في إحياء المناسبات الدينية داخل مراكز الإصلاح، تعزيزًا للجانب الإنساني في المنظومة العقابية، حيث شملت الاحتفالية محاضرات دينية إحياءً لذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بحضور عدد من شيوخ الأزهر الشريف.

 

القبض على شبكة بث تلفزيوني غير مرخصة بالجيزة

بعد تداول منشور بوسائل التواصل، ضبط المتهم بالاعتداء على ربة منزل بالقليوبية

وهدفت الفعاليات إلى ترسيخ القيم النبوية الداعية إلى التسامح وحسن المعاملة والعودة إلى الطريق القويم، فضلًا عن دعم الجوانب النفسية والثقافية للنزلاء بما يسهم في تقويم السلوكيات وتصحيح المفاهيم تمهيدًا لإعادة اندماجهم بالمجتمع.

كما شارك رجال الدين المسيحي في تقديم التهنئة للنزلاء، تأكيدًا على روح التلاحم الوطني والتشارك في الاحتفالات الدينية.

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم النزلاء حفظة القرآن الكريم، إلى جانب توزيع حلوى المولد على جميع النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص  وزارة الداخلية على مواصلة أوجه الرعاية الإنسانية المتكاملة للنزلاء، وتطبيق منهج متوازن يجمع بين الانضباط والدعم النفسي والديني.

