التفاصيل الكاملة لنص التحقيقات مع سارة خليفة.. التحريات تكشف طرق جلب المخدرات وسر تجربة المخدرات.. وشقة سكنية مكان التصنيع.. والمذيعة متورطة في قضية تعذيب سائقها

حصل موقع "فيتو" على نص التحقيقات مع المنتجة الفنية والمذيعة سارة خليفة، و27 آخرين، بتهمة تصنيع وجلب المواد المخدرة والتي ستنظر محكمة جنايات القاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل أولى جلسات محاكمتها.

وجاء في التحقيقات أن المتهمة سارة خليفة بالاشتراك مع شخصين آخرين قاموا بتأسيس منظمة إجرامية غرضها تصنيع المواد المخدرة المخلقة بقصد الاتجار فيها، عن طريق استيراد المواد المستخدمة في تصنيعها من الخارج، واستخدام آخرين لتصنيع وإنتاج هذه المواد المخدرة.

وأضافت أنه انضم إليهم باقي المتهمين، وهم على علم بالغرض من تجارة المواد المخدرة من تأليف المنظمة مضطلعين بأدوار في إدارتها.

وتولى أحد المتهمين إعداد وتنظيم وتوزيع الأدوار على الشركاء وتحديد الأعمال المستهدفة من التنظيم والمزمع ارتكابها، حيث يقوم المتهمان الأول والثاني الموجودان خارج البلاد بشراء صفقات المواد المستخدمة في تصنيع المخدر من الصين واستجلاب طريقة التصنيع، وإمداد المتهم الثالث بها، وباقي أفراد المنظمة الإجرامية.

تولي المتهمة سارة خليفة جمع الأموال اللازمة

وأشارت إلى تولي المتهمة سارة خليفة جمع الأموال اللازمة لذلك، والسفر إلى خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق بينهما وبين باقي أفراد المنظمة لتحقيق الأعمال المستهدفة منها.

وعقب التعاقد على هذه المواد وشرائها يقوم المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين بإدخال المواد إلى البلاد، بينما يتولى من الخامس حتى السابع تخليق المخدر عن طريق تحضير هذه المواد وخلطها بنسب محددة وفقًا لطريقة معينة أمدهم بها المتهمون الثلاثة الأول، وإجراء اختبارات وتجارب عقب التصنيع عن طريق تقديمها للآخرين لتعاطيها للتأكد من مفعولها المخدر تمهيدًا لبيعها، وكان ذلك كله داخل وحدة سكنية استأجرها المتهم السادس كي يتم تصنيع المخدر فيها، ثم التعبئة داخل أكياس أعدوها خصيصا لذلك عن طريق المتهمات من الثامنة حتى الحادية عشرة ثم تخزينها، حيث يتولى المتهمون من الثاني عشر حتى السابع عشر هذا الأمر، ثم نقلها لترويجها عن طريق المتهمين من الثامن عشر حتى العشرين على المتجرين فيها، والمتعاطين لتلك المواد المخدرة.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من كونك متهمة وآخرين بتأليف عصابة والانضمام إليها غرضها جلب المواد المخدرة داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة لأحكام القانون؟

ج: محصلش أنا مش تاجرة مخدرات

س: ما الذي حدث وما هي ظروف ضبطك وعرضك علينا؟

ج: اللي حصل إني يوم الأربعاء حوالي الساعة 10 بليل، كلمتني أم فتحي وقالت لي سيبي البيت علشان بيدوروا عليكي وبيدوروا على خالد أبو فتحي، وأكيد هيجولك عشان يسألوا على أبو فتحي وسيبي البيت وامشي، وأنا قُلت لها أنا همشي وأسيب البيت ليه؟! أنا مالي ومالكو ولو أنتو خايفين أنا مش خايفة لأني ما بعملش حاجة غلط وقالتلي أنتي مش بتعرفي تسافري الإمارات قُلت لها أيوة، أنا معايا إقامة ذهبية في الإمارات بس أنا مش همشي، وأسيب البيت وقُلت لها لو أنتو شايفين إنكو عملتوا حاجة غلط، أنا شايفة إني معملتش حاجة غلط.



س: متى وأين تم ضبطك؟

ج: أنا اتقبض عليا يوم الخميس الساعة 12 الظهر.

س: وما هي تفصيلات نشأتك؟

ج: أنا عندي أخ وأخت ووالدي حاليا بالمعاش ومامتي طول عمرها شغالة في مستشفى، ودلوقتي شغالة في عيادة خاصة، وأنا طفلة كنت عايشة مع أمي وأبويا في النزهة وبعدين عشنا في العبور وأنا في أيام الكلية، وبعدين رحنا عشنا في مدينتي وأنا عندي 20 أو21 سنة وكنا عايشين في بيت واحد أنا وأختي وأخويا وأبويا وأمي واتجوزت 2015 واتطلقت في 2017، ومن ساعتها وأنا عايشة مع بابا وماما في البيت.

س: وما هي حالتك الاجتماعية إذن؟

ج: أنا اتجوزت مرة واحدة وماتجوزتش تاني وحاليا مطلقة.

س: وما سبب طلاقك لتلك الزيجة السابقة؟

ج: أنا جوزي كان لاعب كورة ولما سافر بره مصر حياتنا بدأت ما تستقرش.

س: وهل أنجبت ثمة أطفالا؟

ج: لا.

س: وما هي مراحلك التعليمية المختلفة؟

ج: أنا دخلت الابتدائية في مدرسة وبعدها رُحت مدرسة الأورمان وأخدت الإعدادية وفي ثانوية عامة أخدتها من مدرسة حكومية كانت عند شغل مامتي في السلام، وبعدين دخلت كلية حقوق واتخرجت في 2008 وأخذت بكالوريوس إعلام من الأكاديمية الدولية الإعلام وكنت بشتغل هناك مذيعة وبدرس في نفس الوقت وأخذت بكالوريوس الإعلام قبل ما تجوز بحوالي 3 سنين.

قالت سارة خليفة خلال تحقيقات النيابة العامة: وأنا عندي 13 سنة كنت بعمل برنامج أطفال في إحدى القنوات، وفضلت شغالة في القناة دي في مصر مذيعة في برامج مختلفة وكانت كلها برامج منوعات، لحد ما دخلت الكلية أثناء دراستي.

سارة خليفة: عندي شركة في دبي وبعمل إعلانات

وأضافت: في الكلية اشتغلت مذيعة في قناة أخرى قدمت فيها برامج كثيرة، وكان نوعية البرامج إننا بنغطي أحداث افتتاح الأفلام والمسلسلات ودار الأوبرا، وبعدها اشتغلت في قناة المحور وكنت بقدم فيها برنامج وكان طبيعة شغلي بنزل أعمل مقابلات مع المتهمين وفضلت في البرنامج ده حوالي 4 سنين.

وتابعت: بعد البرنامج ده قررت أفتح عيادة، وفي مرحلة من حياتي قبل ما أفتح العيادة كنت شغالة في دبي بعمل إعلانات على السوشيال ميديا، وكان فيه شركة إعلانات ماضية معايا كنت بعمل دعاية للفنادق وكنت بأخد من الفنادق دي نسبة من النزلاء اللي بييجوا كل شهر، وأي حاجة بشكل عام بعمل لها دعاية، وآخر شغل ليا إني فتحت عيادة تجميل في 2019 بس العيادة مش مرخصة باسمي وهي باسم شريكي دكتور.

ونوهت إلى أنه خلال وقت انتشار كورونا سافرت إلى دبي، وأسست شركة في دبي في 2021 أو 2022 اسمها سارة برودكشن، وكان عمل الشركة هو تنظيم الحفلات للمطربين، وآخر حاجة بجانب شغلي عملت برنامج اسمه سارة وبيكا في قناة اسمها هي، وفي العموم وفي الغالب كل سنة بعمل برنامج بجانب شغلي وبسافر دولة خليجية بعمل إعلانات هناك

سارة خليفة متورطة في قضية تعذيب

كشف تفريغ الهاتف المحمول الخاص بالمذيعة والمنتجة سارة خليفة أنه ذهبي اللون على شكل أسد، وبالدخول إلى تطبيق الاحتفاظ بالصور والمقاطع والمسمى باللغة الإنجليزية photo vault تبين وجود مقطع فيديو مدته 7 دقائق، ويظهر به أحد الأشخاص مجردا من ملابسه بداخل غرفة نوم خاصة بمنزل المتهمة سارة خليفة، ويقوم أشخاص مجهولون غير ظاهرين بوجوههم بالمقطع بالاعتداء عليه وهو ملقى أرضا باعتداءات جنسية وإحداث إصابات به باستخدام أيديهم وأرجلهم.

كما يحتوي الهاتف على مقطع آخر مدته 13 ثانية يظهر الشخص السابق وصفه مرتديا تي شيرت أسود اللون وبنطال بيج، وهو جالس على أرضية الغرفة وبه إصابات ظاهرة برأسه، ويظهر صوت سارة خليفة في مقطع الفيديو.

كما كشف تفريغ هاتف المتهمة سارة خليفة عن احتوائه على مقطع فيديو مدته 12 ثانية يظهر به ذات الشخص السابق، ويرتدي ملابس عبارة عن تيشرت أزرق في أبيض اللون وبه إصابة بمنطقة الرأس، ويقوم الشخص الموصوف بالحديث أمام الكاميرا بالعبارات التالية الكابتن “ف” كان كويس معايا وكان بيديني فلوس وكان بيديني الأكل، وأنا رحت أرشدت عليه مقابل 500 ألف جنيه ثم انتهى المقطع.



وبمواجهة سارة خليفة قالت: المقاطع دي في بيتي وصوت الست اللي ظاهر في المقطع الثاني ده صوتي والراجل ده اسمه مسعد شعبان، وكان شغال سواق على عربيتي، وبعد كده سابني وراح اشتغل مع حد تاني هو وأخوه، وحصلت ما بينهم وبين الناس دي خلافات، عبارة عن أن السواق وأخوه اتفقوا مع بعض يروحوا يرشدوا عن اللي شغالين عندهم، وأخد من واحد 500 ألف جنيه واتفق هو وأخوه يطلعوا يسرقوا فلوس من بيت شريكه، وبكده يبقوا أخدوا فلوس من الاثنين، ويقولوا إن الناس اللي طلعت الشقة، عشان يقبضوا عليه هما اللي سرقوا الفلوس، والمكالمة دي كانت متسجلة وبالنسبة للواقعة اللي تخصني أنا في البيت عندي إن مسعد كان معاه مفتاح البيت بتاعي، وعدى سأل البواب بتاعنا قاله: سارة خليفة فين النهاردة؟!، وأنا مكنتش موجودة مسافرة الإسكندرية ومش فاكرة الموضوع ده كان امتى وتقريبا قبل تاريخ الفيديو ده بيومين، وأنا رجعت البيت من السفر، وفي يوم وأنا في البيت لقيت باب الشقة بيتفتح وأنا استخبيت ورا الستارة، وبصيت من ورا الستارة علشان أشوف كام واحد لقيته مسعد السواق بتاعي، ولما طلعت له لقيته بيقولي: أنا مش جاي أسرق فلوس، أنا جاي آخد الرخصة بتاعتي، قولتله: أنا هلم عليك الجيران دلوقتي، وكنت هتصل بالنجدة، قالي: أبوس إيدك ما تحبسينيش أنا راجل غلبان، وبتوع الأمن طلعوا وقالولي: خلاص سامحيه، فسألته: معاك مفتاح البيت ليه لغاية دلوقتي؟!، قال لي: حضرتك كنتي سايبة نسخة منه ونسيتي تطلبيها مني، وهو كان واقف معاه اتنين صحابه عشان ياخدوه بالعربية، وهما كلموا الراجل اللي شغال عنده وقالوله إن أنا هبلغ الشرطة دلوقتي راح بعث التانيين جم اتخانقوا معاه وحصلت المشكلة دي في بيتي في العجوزة.

وأضافت: بعدين مسعد ده لما اتصلوا بصاحب شغله بعتله شخصين، وقالولي: إحنا هناخد مسعد ونتكلم معاه في الأوضة، وسألت مسعد تعرفهم؟ قال لي: أيوه أعرفهم.

التحريات تكشف طريقة جلب المخدرات وتصنيعها

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين من الأول حتى الثالث أسسوا منظمة إجرامية تستهدف تصنيع المواد المخدرة المخلقة بقصد الاتجار، من خلال استيراد المواد الخام اللازمة من الخارج، وتكليف آخرين بتصنيعها وإنتاجها داخل البلاد. ومع بدء تنفيذ المخطط، انضم إليهم المتهمان الرابع والخامس، وهما على علم بالغرض الإجرامي، حيث اضطلعا بأدوار قيادية في الإدارة، واستقطاب باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين للمشاركة في أنشطة التنظيم.

وبحسب التحريات، تولى المتهمون الخمسة الأوائل عملية التنظيم وإعداد الأدوار، حيث أشرف المتهمان الأول والثاني المقيمان خارج البلاد على شراء المواد الخام من الصين، وجلب طريقة التصنيع، وإمداد المتهم الثالث وبقية أفراد الشبكة بها، بينما تكفلت المتهمة الرابعة بتمويل النشاط الإجرامي والسفر لعقد اجتماعات خارج البلاد لتنسيق العمليات.

كما تولى المتهمون من الحادي والعشرين وحتى الثامن والعشرين إدخال المواد الخام المهربة إلى مصر، فيما قام المتهمون من الخامس حتى السابع بعمليات التخليق والخلط وفق نسب محددة، استنادًا إلى تعليمات المؤسسين، وإجراء اختبارات على المواد المصنعة عبر تقديمها لآخرين للتعاطي للتأكد من تأثيرها، تمهيدًا لطرحها في السوق.

وكشف نص أقوال مجري التحريات في قضية اتهام المنتجة والمذيعة سارة خليفة و27 آخرين بجلب وتصنيع المواد المخدرة عن مفاجآت صادمة

وقال إن المتهمين من الأول وحتى الخامس تولوا إعداد وتنظيم وتوزيع الأدوار على الشركاء وتحديد الأعمال المستهدفة من التنظيم والمزمع ارتكابها.

وأضاف مجري التحريات أن المتهمين الأول والثاني الموجودان خارج البلاد يشتريان صفقات المواد المستخدمة في تصنيع المخدر من دولة الصين، واستجلاب طريقة التصنيع، وإمداد المتهم الثالث بها، وباقي أفراد المنظمة الإجرامية، بينما تتولى المتهمة الرابعة ضخ الأموال اللازمة لذلك، والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني، للتنسيق بينهما وبين باقي أفراد المنظمة لتحقيق الأعمال المستهدفة منها.

وأضاف: عقب تعاقد المتهمين على هذه المواد وشرائها يقوم المتهمون من 21 حتى 28 بإدخال تلك المواد إلى البلاد، بينما يتولى من الخامس حتى السابع تخليق المخدر عن طريق تحضير هذه المواد وخلطها بنسب محددة وفقا لطريقة معينة أمدهم بها المتهمون الثلاثة الأول، وإجراء اختبارات وتجارب عقب التصنيع عن طريق تقديمها لآخرين لتعاطيها للتأكد من مفعولها المخدر تمهيدا لبيعها.

مكان تصنيع المخدرات

وأشار إلى أن ذلك كان يتم داخل وحدة سكنية استأجرها المتهم السادس كي يتم تصنيع المخدر فيها، ثم التعبئة داخل أكياس أعدوها خصيصا لذلك، عن طريق المتهمات من الثامنة حتى 11 ثم تخزينها.

ويتولى المتهمون من 12 إلى 17 هذا الأمر ثم نقلها لترويجها عن طريق المتهمين من 18 إلى 20 على المتاجرين فيها، والمتعاطين لتلك المواد المخدرة.

وأضاف أنه نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل إلى حيث أيقن محل وجود المتهم 14، فضبطه وبحوزته حقيبة، وبتفتيشها عثر بداخلها على مادة الاندازول كاربوكساميد المخدرة، وميزان حساس، وهاتف محمول، وبتفتيش المركبة خاصته عثر بداخلها على ذات المادة المخدرة، ومواد مما تستخدم في تصنيع المواد المخدرة، ومبالغ مالية من العملات الوطنية والأجنبية.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي لكمية من المواد المخدرة ضبطت بحوزة المنتجة والمذيعة سارة خليفة و27 آخرين أن المواد المضبوطة تحوي مشتقات إندازول كاربوكساميد المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون مكافحة المخدرات والتي وزنت 648.363 كيلو جرام.

كما عثر على مساحيق ومادة سائلة ثبت من فحصها احتوائها على المركبات الكيميائية المستخدمة في تصنيع الإندازول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنت دون المواد السائلة 51.525 كيلو جرام، كما عثر على قطعة واحدة لمادة سمراء اللون تزن 30.90 جم ثبت أنها لمادة الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وكيس بلاستيكي شفاف اللون بداخله حصوات كريستالية بيضاء اللون وزنوا قائما بالكيس 22.70 جم ثبت أنها تحتوي على أحد مشتقات الفينيثيل المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

