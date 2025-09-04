الخميس 04 سبتمبر 2025
حبس 5 أجنبيات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في مصر الجديدة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس 6 سيدات بينهن 5 أجنبيات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية مستغلين نادي صحي لمزاولة نشاطهن الإجرامي 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتحفظ على مسرح الجريمة والأحراز المتواجدة وكذلك التحفظ على الهواتف المحمولة الخاص بالمتهمين تمهيدا لتفريغها.  

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تمكنت من ضبط سيدة لقيامها بإدارة نادٍ صحي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية. 


وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي وأسفر الضبط عن القبض على السيدة المديرة للنادي و(6 سيدات) من بينهن (5 يحملن جنسية إحدى الدول)، و(شخصين) أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول. 

وبمواجهتهم، أقروا جميعًا بممارسة نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة. 

