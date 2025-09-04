الخميس 04 سبتمبر 2025
ضبط صاحب مقهى اعتدى على عامل بالضرب في حدائق القبة (فيديو)

ضبط المتهم، فيتو

كشف الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدي عليه بالضرب بمنطقة حدائق القبة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل مقهى بسبب خلافات على ثمن المشروبات، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

وكانت أمن القاهرة رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدي عليه بالضرب بالقاهرة.


وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (عامل بمحل زيوت سيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) وطرف ثان: ("صاحب مقهى" – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) لخلافات حول ثمن المشروبات قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الأول بالضرب محدثًا إصابته بكدمات وجروح متفرقة.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

