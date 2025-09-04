ضبط عامل بتهمة قتل صديقه بضربات فأس في قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على عامل بتهمة قتل صديقه بضربات فأس وإلقاء جثته داخل بئر صرف صحي، بمنزله في جزيرة مطيرة، مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

وكانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بتحرير محضر تغيب عامل يُدعى س، يبلغ من العمر 42 عامًا، من منزله بدائرة المركز.

وبعد تكثيف التحريات تم العثور على المتغيب جثة هامدة تم استخراجه من داخل بئر صرف صحي في منزل، وتبين أن صديقه يُدعى م، قتله بضربات آلة حادة فأس بسبب أن المجني عليه تزوج عرفيًا من ابنة شقيقة المتهم وإنجاب رضيع دون علم أسرتها.

وأوضحت التحريات أن المتهم استدرج المجني عليه لمنزله وأنهى حياته بآلة حادة فأس وألقى جثته داخل بئر صرف صحي حتى تم استخراجها من قبل الأجهزة الأمنية بعد أسبوع من ارتكاب الواقعة انتقامًا منه ودفاعًا عن شرف ابنة شقيقته.

وتم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

