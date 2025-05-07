الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها تطعن على حكم سجنها 15 سنة

مضيفة الطيران، فيتو
مضيفة الطيران، فيتو

أودع دفاع مضيفة الطيران التونسية مذكرة النقض في محكمة النقض، اعتراضًا على الحكم الصادر ضدها، الذي يقضي بسجنها 15 عامًا بتهمة قتل ابنتها داخل كمبوند شهير بمنطقة التجمع الأول.

وأكد أنه قام بإيداع المذكرة لشرح أسباب النقض على الحكم الذي صدر بحق موكلته بعد اتهامها بقتل ابنتها أثناء جلسة علاج روحاني.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد أصدرت حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا ضد المتهمة "أميرة بنت حمد" (تونسية الجنسية)، بعد إدانتها بقتل ابنتها البالغة من العمر عامين.

 

مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها تستأنف على حكم حبسها

وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل نجلتها في القضية التي حملت رقم 7453.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء.
وأكدت المتهمة في أمر الإحالة، أن ما تفعله ليس أفكارا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة، وكانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها ترتكب أشياء غريبة، بأنها لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها مضيفة الطيران التونسية محكمة جنايات القاهرة محكمة النقض جلسة علاج روحاني علاج بالطاقة

مواد متعلقة

بعد طعن المتهم على حكم سجنه.. قضية حبيبة الشماع تعود للواجهة.. تفاصيل مأساوية في مصرع الطالبة.. والتحقيقات تكشف تعاطي الجاني للمخدرات

بسبب قطع أثرية مزيفة، حبس المتهمين بخطف شاب في المقطم

حبس المتهمين بالاتجار في المخدرات بمنشأة ناصر

إجراء عاجل من النيابة بشأن مشاجرة السيدة زينب

الخطيب يتنازل رسميًا عن 3 قضايا ضد مرتضى منصور

النيابة تصرح بدفن جثة ضحية الغدر في التبين

إخلاء سبيل تيك توكر شهيرة في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

النيابة تستدعي صاحب محل تجاري شب بداخله حريق هائل في المقطم

الأكثر قراءة

فجوري وتوبتي في العلن، وائل غنيم يوجه رسالة لتركي آل الشيخ ويكشف سر الإساءة إليه

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بقيادة الرمادي

وزير المالية: نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويا

السيسي: ملتزمون بالحفاظ على دير سانت كاترين ولا يستطيع أحد أن يمسه

بملابس صفراء وجلسة غير لائقة في لقاء رسمي، بسمة وهبة تثير انتقادات المصريين

إصابة شخصين وتحطم 11 مركبة في اقتحام تريلا لمعرض سيارات بالقطامية (صور)

“إِنَّما أَتخوفُ عليكم رجل آتاه الله القُرآنَ فغيَّر معناه”، نص خطبة الجمعة القادمة

الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل

خدمات

المزيد

42 جنيها أعلى سعر لكيلو السكر اليوم الأربعاء

لبسوا الأطفال صيفي، الأرصاد تعلن بداية الموجة الحارة وتكشف موعد ذروتها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدد الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2025 ودرجاتها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز لي التعاقد على شراء كميات محددة من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقته بالخير الكثير والمال الوفير

“إِنَّما أَتخوفُ عليكم رجل آتاه الله القُرآنَ فغيَّر معناه”، نص خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية