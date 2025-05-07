مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها تطعن على حكم سجنها 15 سنة

أودع دفاع مضيفة الطيران التونسية مذكرة النقض في محكمة النقض، اعتراضًا على الحكم الصادر ضدها، الذي يقضي بسجنها 15 عامًا بتهمة قتل ابنتها داخل كمبوند شهير بمنطقة التجمع الأول.

وأكد أنه قام بإيداع المذكرة لشرح أسباب النقض على الحكم الذي صدر بحق موكلته بعد اتهامها بقتل ابنتها أثناء جلسة علاج روحاني.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد أصدرت حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا ضد المتهمة "أميرة بنت حمد" (تونسية الجنسية)، بعد إدانتها بقتل ابنتها البالغة من العمر عامين.

مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها تستأنف على حكم حبسها

وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل نجلتها في القضية التي حملت رقم 7453.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء.

وأكدت المتهمة في أمر الإحالة، أن ما تفعله ليس أفكارا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة، وكانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها ترتكب أشياء غريبة، بأنها لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم.

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