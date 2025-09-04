الخميس 04 سبتمبر 2025
حبس 4 عاطلين بتهمة الشروع في قتل 3 أشخاص بالقليوبية

حبس متهمين، فيتو
أمرت النيابة النيابة العامة بحبس 4 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة بإطلاق أعيرة نارية، مما أسفر عن إصابة مالك قطعة أرض مجاورة وزوجته ونجل شقيقه، برش خرطوش في أنحاء متفرقة بالجسم في القليوبية.

إطلاق أعيرة نارية وسقوط مصابين بالقليوبية

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية رصدت منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أهالي إحدى قرى القليوبية من وقوع مشاجرة بين مجموعة من البلطجية وآخرين نتج عنها إطلاق أعيرة نارية وسقوط مصابين.

 

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 31 أغسطس الماضي ورد بلاغ لمركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية بوجود إطلاق أعيرة نارية ومصابين. على الفور انتقلت القوات الأمنية، وتم ضبط مرتكبي الواقعة وعددهم (4 عاطلين – لأحدهم معلومات جنائية)، يعملون على حراسة قطعة أرض زراعية ملك ورثة بينهم نزاع قائم بسببها.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة وإطلاق أعيرة نارية تجاه مالك قطعة أرض مجاورة وزوجته ونجل شقيقه، مما أسفر عن إصابتهم برش خرطوش في أنحاء متفرقة بالجسم، وذلك اعتقادًا منهم بأن المجني عليهم قدموا للتشاجر معهم بسبب النزاع القائم.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.

 

