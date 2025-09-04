17 متهما، سقوط عصابة استغلال الأطفال في أعمال التسول بمدينة 6 أكتوبر

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 17 شخصًا – لـ 11 منهم معلومات جنائية، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول بمحافظة الجيزة.

وتم ضبط 15 حدثًا كانوا بصحبة المتهمين أثناء استغلالهم في أعمال التسول وبيع السلع.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لذويهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويه بإحدى دور الرعاية.

