إصابة شخصين في انقلاب موتوسيكل بالمنيب

أصيب شخصان في حادث انقلاب دراجة نارية أعلى الطريق بمنطقة المنيب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث المنيب اليوم

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة تلقت إشارة من إدارة شرطة النجدة بالجيزة، يفيد بوقوع حادث سير ووجود مصابين أعلى الطريق بمنطقة المنيب، وانتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة.

بالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية أعلى الطريق بمنطقة المنيب اختلت عجلة القيادة من السائق، مما تسبب في انحرافه وانقلاب الدراجة النارية.

أسفر الحادث عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال مرور الجيزة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

