اعترافات طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

 أدلى شخصان متهمان بالتشاجر بالأسلحة البيضاء في أحد الشوارع بمنطقة أول الرمل بـالإسكندرية باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.

 

اعترافات طرفي مشاجرة الإسكندرية

 وقال المتهمان إن مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات مالية، فتطورت إلى مشاجرة أخرج كل منهما سلاحه الأبيض فى الشارع.

 

وأضاف المتهمان، أن المشاجرة تطورت إلى التعدي المتبادل بالأسلحة البيضاء فى الشارع بمنطقة أول الرمل بالإسكندرية.

 

كانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية وضبط المتهمين.

 

وتابعت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر خلاله نشوب مشاجرة بين شخصين باستخدام الأسلحة البيضاء وترويع المواطنين بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تم تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما مقيمان بذات الدائرة، ولهما معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهما على 2 سلاح أبيض، وصدادة حديدية.


وبمواجهتهما، أقرا بحدوث مشاجرة بينهما على خلفية خلافات مالية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

