المغرب والإمارات يتصارعان على تذكرة نهائي كأس العرب 2025

18 حجم الخط

كأس العرب 2025، يلتقي منتخب المغرب ضد نظيره الإمارات، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025 على ملعب استاد خليفة الدولي.

منتخب المغرب تأهل إلى دور نصف النهائي بعد تخطي عقبة سوريا بهدف دون رد، بينما الإمارات فازت على الجزائر بركلات الترجيح 7-6 عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 1-1.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة المغرب والإمارات ضد المتأهل من مباراة السعودية والأردن، في نهائي بطولة كأس العرب 2025.

وتحدث الروماني كوزمين أولاريو، المدير الفني لمنتخب الإمارات، عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب المغرب في نصف نهائي بطولة كأس العرب قطر 2025.

وأكد أولاريو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي أن منتخب المغرب يُعد من أقوى منتخبات البطولة، مشددًا على صعوبة اللقاء وأهميته، وقال: "منتخب المغرب منتخب قوي جدًا، ونسعى لتقديم مباراة جيدة تليق بحجم المنافس، ونأمل في مواصلة مشوارنا في البطولة."

وأضاف أولاريو أن مباريات الأدوار الإقصائية تتطلب تركيزًا عاليًا على جميع المستويات، قائلًا: "خوض مواجهات من هذا النوع يتطلب مستوى كبيرًا سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية، وعلينا أن نكون في أفضل حالاتنا."

موعد مباراة المغرب والإمارات اليوم في كأس العرب 2025



وتنطلق صافرة مباراة المغرب والإمارات اليوم الإثنين في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، 6:30 بتوقيت الإمارات، 3:30 بتوقيت المغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.